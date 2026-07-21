FTISLAND明年出道20周年 李洪基在港开骚跑到气喘 走入观众席亲近Fans

韩国乐队FTISLAND数月前来港为家族骚演出后，本周日再在麦花臣场馆举行个唱，主音李洪基全晚能量爆灯，又率领鼓手崔敏焕、低音结他手李在真及支援结他手大矢孝之轮流落台满场飞，他更跑到喘气，不禁笑问：「我到底做错咩？」引来全场爆笑。

李洪基搞笑认证「真唱」

唱到《Sage》时，李洪基忍不住咳了几声，随即幽默解画：「因为场地有尘，但证明我是真唱！」唱《LIMITLESS》时，李洪基首次落台绕场，更直接走入观众席，他解释：「我知道好多人不喜欢买后排座位，所以特登行入去亲近大家。」李在真就表示巡唱已完成一半，团队越来越有默契；鼓手崔敏焕则大赞麦花臣场地感觉一流；结他手大矢孝之更用广东话打招呼：「大家好，我系Oya Takayuki，请大家多多指教。」

李洪基与全场大合唱

唱到经典作《Love Love Love》时，全场非常识做地大合唱，但李洪基听完后皱眉，笑说：「唱慢点！要有多点感情！」结果全场听话再唱一次，不过李洪基发现自己忙于指导，忘记拍下影片，最后要全场合唱第3次，场面又搞笑又温馨。之后fans继续激情合唱《Thunder》与《Cloud》，李洪基今次醒目拍片，说：「明天会放上网，但如果庆功宴饮醉，就可能迟少少。」引得全场大笑。

李在真被说服落台跑圈

本来声称有低音结他在手走不得的李在真，最终被说服落台跑圈；而为了让崔敏焕及大矢孝之都可以落台互动，李洪基更亲自顶替打鼓及弹结他，尽显音乐才华。跑完一轮后，他喘气在台边说：「我到底做错咩？」他们又透露明年将是FTISLAND韩国出道20周年的大日子：「我们正用心准备好多新计划，今次《FaTe》演唱会就是20周年活动的开始。」最后他们以《I Hope》跟全场大合唱，为演唱会画上完美句号。