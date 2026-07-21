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邱士缙拍新剧孭起张锦程靠大只顶住 新歌MV未婚妻惊喜现身10秒：唔会将私人感情做作品元素

影视圈
更新时间：20:15 2026-07-21 HKT
发布时间：20:15 2026-07-21 HKT

邱士缙（Stanley) 到九龙湾为ViuTV新剧《日落下的彩虹》宣传。Stanley刚推出的新歌《Lay Your Head On Me》，有指他是分享夫妻相处之道，​问到新歌是否用来送给快将成婚的太太？Stanley解释，作品是希望传达身边亲情、友情及歌迷等各种依靠与陪伴，虽然未婚妻在MV彩蛋中惊喜现身10秒，但他表明，不会将私人感情做作品元素，又透露短期内将专注于戏剧发展，所以不会再有推出新歌的计划。

拍《日落下的彩虹》发现彩虹邨墨鱼丸

Stanley表示，拍摄新剧《日落下的彩虹》收获丰富，除了与多位前辈演员合作外，更在拍摄现场发现「彩虹邨」特色美食，直指剧组工作人员经常光顾一档美味墨鱼丸，大家每次几乎把该店清空，更推荐大家去品尝，并表示临近「彩虹邨」拆卸前不排除会再次光顾。

​郭锋私下风趣反差感大

Stanley开心表示，这次角色需要孭起剧中父亲张锦程拍摄，幸好自己经常健身锻炼，他这次有机会与学戏张锦程合作，问到老师拍剧时会否凶恶地教导？Stanley表示，不会，现在已不是读书时期老师的老师，他是以方向式指导及沟通。这次有机会与前辈演员的合作，他指郭锋给他反差感大，私下十分风趣幽默且没有架子，他会从拍摄过程中从旁观察前辈的现场演绎，借此吸收演技精髓。

导演将自身真实情节融入吴海昕角色

戏中他与吴海昕有对戏，他透露导演将自身真实情节融入吴海昕角色和故事中，务求增添真实感。问到有没有亲热戏份？Stanley 表示，剧集以温情为主，强调自己公私分明，未婚妻非常理解他的演员工作，会给予充足自由度。
 

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