71岁金燕玲向苏施黄交代身后事 两度抗癌看透生死 坚拒瞻仰遗容：唔好吓亲人

现年71岁的金燕玲（Elaine）日前为 HOY TV 生死教育节目《关于．快乐的死亡2》担任嘉宾，与净缘慈善基金项目管理委员会主席郑家成及敖嘉年进行深度对谈。曾经历无数健康考验、于2019及2021年两度确诊患癌兼心脏装有支架的她，非但没有被病魔击倒，反而更深刻体会到生命的珍贵。如今已看透生死的金燕玲，更在节目中透露早已向同性伴侣苏施黄交代身后事，表明若自己先走一步，丧礼务必一切从简，并坚决拒绝「瞻仰遗容」以免吓亲人，以最豁达的态度面对人生的终章。

金燕玲学会豁达面对未来

对金燕玲而言，只要身体活动自如、能继续做自己喜欢的工作，便已是最大的福气与感恩。金燕玲在节目上，感触忆述挚亲往事，甚至坦承年轻时曾因初尝失恋而萌生轻生念头：「我第一次失恋嘅时候，我真系谂过自杀！因为觉得好大件事！唔识得处理感情呀！我好多人生嘅经历，都系自己撞出嚟嘅。」如今历尽千帆，金燕玲学会豁达面对未来：「我觉得只要活好今日，你自然就会有明天！不过我就唔系圣人，我都会嬲！都会发脾气！但系发咗出嚟就冇事喇。」

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金燕玲人生撞板多过食饭

金燕玲在节目中坦言，自己演戏的灵感多来自跌宕起伏的人生经历：「因为我系一个有好多遭遇嘅人，所以我嘅人生经历好多，反而𠮶啲可以等我摆落去我接到嘅角色里面。当我接到角色突然毛管戙，呢个我真实经历过，我就用咗自己嘅经历去做返出嚟。我系一个好冲动嘅人，后生𠮶阵开始做嘢，我第一样，好细个就离开屋企，喺1970年代，我17岁𠮶阵就离家开始唱歌。喺𠮶个年代，第一，喺台湾好保守，首先我哋有咩事都唔会同父母倾，问佢哋点样做，佢哋都唔识教你点做。所以，我出嚟做嘢，我都系由经历入面撞板。你谂下一个女仔未见过世面，毕业之后出嚟唱歌，由一个地方跳到另一个地方，所以撞板多过食饭，你明唔明？人生真系撞板多过食饭㗎。我记得我第一次拍拖、失恋，我已经想自杀，因为好大件事，你明吗？好似系…唔识处理。我意思系，我嘅人生入面经历过好多事，都系自己撞出嚟嘅。可能自己嘅忍耐力又够强，每一次撞板，我嘅动力就变得更强，于是就一关一关咁过。」金燕玲续说：「我唔敢话教，但系我好愿意分享好多事或者自己嘅经历。将自己嘅经历分享，譬如我点样好笨拙咁处理，或者好聪明咁处理，呢啲全部都系好好嘅机会话畀人听。听嘅意思唔系指我可以帮到人去改变佢哋嘅问题，不过讲嚟讲去，其实我觉得一个人嘅思想好重要，真系非常之重要。」

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金燕玲父母都系因为癌症走

金燕玲在电影《一念无明》中饰演一个有情绪病妈妈，有一场戏讲述金燕玲在床上尿失禁，要个仔帮手清理，该场戏让她想起照顾患癌父亲的经历，金燕玲一度哽咽：「我父母都系因为癌症走嘅，佢哋最后都喺医院挣扎咗几年。我记得有一日，我系大女，我陪我个女去医院，由英国返台湾照顾佢。𠮶日我肚痛，去咗洗手间，我同个女讲要睇住爷爷。突然间佢大叫『爷爷唔好落嚟』，吓到我冲出去，佢失禁喇。你谂下，我爸爸后生𠮶阵几靓仔，见到佢失禁，当然要帮佢清理。佢一直都唔肯望住我，我知道佢喊紧，我知道佢唔开心，我觉得我可以体谅佢，因为佢系男人，佢系一家之主，如果我系仔，由个仔帮佢清理、做呢件事，佢可能个心会舒服啲，因为我系女，所以我好记得𠮶个情境，跟住爸爸同我道歉，佢同我讲对唔住。𠮶一刻我非常之难受，我又唔敢喊，当时我忍住，死忍烂忍。所以当我拍呢套戏𠮶阵，对白唔系讲『对唔住』，系掉返转嘅。我做阿妈，由个仔帮我清理，当时系我做女帮爸爸嘛。呢个就系你头先问到，系咪呢件事改变咗我嘅人生呢？唔系嘅，系我嘅人生有咗咁样嘅经历，帮到我演绎呢个角色。」她还说：「仲有我想讲嘅系，一个人嘅自尊、尊严。我觉得如果一个人、爸爸以前咁靓仔，作为一家之主，撑起我哋全家，到咗人生最后嘅阶段，佢𠮶阵真系完全冇自尊。呢件事令我感到难受嘅系，佢要承受身体上嘅痛苦之外，俾我嘅感觉系佢好难受。」

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金燕玲曾在三年内两度患癌

金燕玲曾在三年内两度患癌，她的爸爸妈妈都系因为癌症离世：「妈妈系乳癌，爸爸系肠癌，我都觉得自己好似终有一日会病。但好有趣，到我病𠮶阵，我唔似做戏咁，心入面嘅过程唔似做戏咁。我第一个癌症，我听完之后，首先好似有啲脑袋空白，然后我冇好大嘅情绪，无论点都好，医生话好彩嘅话，可以做微创。点知去到医院，佢又话唔得，需要开刀抽五个组织，抽完化验出嚟，佢又话唔得，需要做化疗。系。做完化疗又要电疗，但每一个过程都好快，第一次开刀十日后就做化疗。每一件事嚟得好快𠮶阵，我想我有啲…仲未有时间去谂。系。第一个反应唔系『哎呀，点解系我？点解会病？会唔会死？快啲死𠮶啲』，完全冇冇呢啲谂法。我仲好冷静。除咗话畀苏施黄同关之琳听，冇人知我病。我觉得自己当时病，我要全力同佢搏斗。我开完刀、做完第一次化疗，我先话俾屋企人知，先同我个女同埋阿妹讲，佢哋就即刻过嚟。」

金燕玲死后拒绝瞻仰遗容

金燕玲又称当刻是接受，而不是认输：「好似我第一次患癌𠮶阵，做紧化疗期间，最后一次啱啱遇上社会运动，然后疫情期间又有规限措施，系。于是疫情期间大家都留喺屋企。做人呢家嘢，你需要经历一啲事，你先会提醒自己珍惜拥有嘅嘢。点解咁讲呢？因为畀人困喺屋企，我先留意到，我住嘅地方几舒服，同埋好阔落，喺屋企行嚟行去都有足够空间，仲有我哋住嘅旧楼，行四层楼梯落去，喺停车场都可以行下，因为疫情期间要减少出街，冇错，避免同人接触，我又唔使搭䢂，我可以喺呢啲地方行下。我喺𠮶阵问自己，点解每日起身就匆匆忙忙咁，约唔同人出去。原来喺屋企好舒服，但从来都冇感恩过呢件事，直到我病先睇到呢件事。我哋好多人都系身在福中不知福。」金燕玲和苏施黄先后患上癌症，期间两人互相扶持，金燕玲笑说：「我觉得自己系好好嘅病人，好过佢。我觉得佢比较难照顾。OK？但佢适合喺医院，由护士、医生嚟照顾，护士，咁佢就会乖啲。如果系我，我讲咩佢都未必会听。我哋成日倾边个走先。我话自己走先。佢又话我会走先。我话系，我会走先。有一次倾咗呢个问题，仲有我话，如果我走先，佢要用最快嘅速度帮我…唔使搞咁多嘢，例如丧礼𠮶啲，唔使喇。千万唔好瞻仰遗容，唔该唔好吓亲人。每个人都要死，当上天要你离开，你就会离开，我唔相信你做任何事情可以帮你改变呢件事，所以你问我来生，来生对我嚟讲唔重要，我今生都未过好，仲话谂来生。

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