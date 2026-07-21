唐诗咏为潘灿良接拍ViuTV剧梦想成真 首度合作演夫妻有床戏 对手「引体上升」姿势考体能 自爆：常锻炼

久未拍剧的唐诗咏今日与潘灿良等为ViuTV新剧《日落下的彩虹》宣传。唐诗咏首次拍ViuTV剧集，她表明接拍原因就是为了与潘灿良合作，现在可说是梦想成真。剧中与潘灿良饰演夫妻，二人并有床上戏，而苏文涛及许轶（Day）则演二人的子女。至于Day最难忘是在剧中爸爸「孭」起，感觉几特别。

潘灿良拍床戏照顾对手感受

台上唐诗咏分享拍摄难忘事，她忆述有一场在酒店拍摄的「床戏」，原本以为可以很快收工，结果拍了很久。唐诗咏表示能够与潘灿良合作十分开心，第一次见他时很紧张，怕讲错说话，之后大家好易沟通。拍摄时她首次去彩虹邨，她说：「灿哥好好，为我介绍好多彩虹邨地方，令我更容易投入角色，我一直都好想同佢合作，今次终于有机会，与佢一场床戏令我更加睇到作为一位男演员，如何去照顾女演员感受。可能大家眼中床戏都一样，但其实有好多细节位都会有女演员嘅感受，不过男人拍床戏都辛苦，我见佢一直用一个引体上升嘅姿势。」问到会否再接拍ViuTV剧集？诗咏表示若跟潘灿良合作也可以，下次可以挑战敌对角色。

潘灿良拍床戏有耐力因「锻炼有素」

潘灿良表示剧中两人饰演夫妻，床戏少不免，而且大家都好有经验，怎样去寻找默契当然很重要。当男演员要做亲密戏时都会好惊有冒犯，或令对方感到不舒服，所以他觉得沟通很重要，尽量与对手夹好去处理那场戏，很快顺利地完成。反而导演很享受去拍这场戏，拍了很多不同角度，希望拍出来效果比较好，务求找出一个好的表达方式，所以花了很长时间，他笑言：「好彩平时我都有锻炼！」

潘灿良彩虹邨长大接拍有感情

潘灿良在剧中饰演彩虹邨的理发店老板，他透露小时候是在彩虹邨长大，所以这也是他接拍此剧的其中一个原因。对于彩虹邨快将拆卸重建，他十分不舍，因为在彩虹邨长大的他感到世界在不停地转动，重建都是必经阶段，当然它仍会存在，不过是以另一个形式存在，但他则觉得大家会少了一些回忆。虽然搬离多时，但他偶然会重回以前住的单位探望和影相，他说：「现时很多人会去打卡的公园，基本上系我由细到大都喺𠮶度玩，喺𠮶度踩滑板、打篮球。」被问到有否带太太苏玉华到彩虹邨故居？他则说没有，但太太也问他彩虹邨快将拆卸是否要重游一次。

