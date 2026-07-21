爱回家之开心速递丨疑似大结局流出 「大小姐」林淑敏大肚？ 接龙接班人露玄机

《爱回家之开心速递》即将迎来大结局，引发全城高度关注。TVB节目《东张西望》率先探班并曝光了大结局的拍摄花絮，只见拍摄现场过百演员齐集，人山人海，场面盛大。根据流出的画面，大结局最关键的剧情线索落在「接龙集团」的最终归属上。在一场盛大的庆祝典礼中，背景横额清晰地写著「力莲集团开业宏图大展典礼」，似乎意味著经历多年的家族权斗，大小姐龙力莲最终击败各方势力取得全面胜利，有网民更推测她将家族企业改名为「力莲集团」。

剧中林淑敏疑似成为接班人

剧中林淑敏饰演的「龙力莲」，为了庆祝这个历史性时刻，请来深受观众喜爱的「大四喜」，齐齐换上色彩缤纷的彩色Hip Hop装，在舞台上落力又唱又跳，将全场欢乐气氛推向最高潮。这一幕百人跳舞的画面，算是开播以来最多人演员齐集，连姚焯菲客串的「彤彤」，都回归《爱回家》这个大家庭。

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林淑敏摸肚小动作疑似有喜

除了事业登上顶峰，剧中大小姐的爱情与家庭线更似乎迎来了开花结果的完美时刻。在拍摄期间，「大小姐」林淑敏全程心情大靓，「笑到四万咁口」满场飞。更引人发想的是，她在镜头前不时做出轻轻掩肚的动作，身旁的丈夫「送水辉」许家杰亦对她呵护备至。这个充满暗示的肢体语言，令大批粉丝不禁期待这对恩爱夫妻是否终于迎来喜讯，孕育出爱情结晶。若然怀孕消息属实，龙力莲无疑将成为全剧的最大赢家。

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