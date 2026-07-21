苗金凤设灵丨黄文慧徐宝凤到场吊唁 高雄送别好拍档 哽咽谈谢贤：曾经帮过我

苗金凤（原名林慧珊）于上月25日与世长辞，享寿84岁。今日（21日）假大围宝福纪念馆二楼宝功堂设灵。高雄，黄文慧、田启文、黄夏蕙和徐宝凤等圈中人到殡仪馆吊唁，苗金凤细仔刘禄永亦有接受传媒访问。

苗金凤细仔指妈妈安详离世

苗金凤细仔刘禄永透露妈妈的丧礼是以道教形式进行，问到妈妈可有遗愿？他打趣说：「今晚中六合彩。」之后表示，妈妈晚年很好，一家人连孙儿也在加拿大返港陪伴，而且请了外佣姐姐照顾得她很好，虽然与妈妈不是一起同住，但也是住在附近，每星期也会见面一起食饭，他表示妈妈是个低调之人，所以这次特别从妈妈大量照片中，拣选了一些放置在灵堂外，让大家看到可以记忆起她最美的一面。问到妈妈苗金凤可有提及过自己最钟意的作品是甚么？他表示，妈妈所有作品都钟意。

问到妈妈苗金凤的离世是否来得突然？儿子刘禄永表示，都是年纪大，安详离世，大家也会经历这些事。问到妈妈可有分享过往拍戏时的感受？他说：「没有回家说，她也不想我们做这行，（觉得妈妈为人怎样？）妈妈当然会恶，我们的年代当然会打，但都是为我们好。」

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高雄刚加拿大回港 收几位好友死讯

高雄离开时表示，现定居加拿大，由于仍有亲人在港，所以每年返港一次探亲。这次刚从加拿大回港，没想到这几个星期连续有几个朋友离世，心里当然会不开心，尤其苗金凤离世令他很伤心，他一直与苗金凤保持联络，由于与对方是好拍档，曾合演过夫妻，他表示，希望她一路好走。

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高雄哽咽谈及谢贤离世

对于谢贤（四哥）也离世了，高雄表示，也是昨日看新闻才知道，他都想去给四哥鞠个躬，他哽咽地说：「四哥是一个曾经帮过我，给过我机会的人。」提到四哥的丧礼已低调完成并已火化，高雄再度哽咽说：「不紧要啦！一切随缘！」

问到对苗金凤最难忘的是甚么？他表示，身边每个朋友对他来说都非常有意义，没分那一个好或不好，而苗金凤在他心目中绝对是个「Nice Lady」。

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田启文赞扬苗金凤肯教导新人

田启文（田鸡）到场吊唁时接受传媒访问，他表示，认识前辈苗金凤早于入电视台当场务幕后的几年，感觉对方很友善及肯教导新人，是位值得尊重的前辈，之后自己加入电影圈，苗金凤则去了马来西亚发展，只有在公众场合碰面，直到她演舞台剧《杜老志》，她仍将演戏的窍门指导大家，田启文笑指，自己「叻唔切」用她所教的来教训练班的新人。

田鸡否认四哥拍《少林足球》没有收片酬

谈及四哥离世，田鸡表示，四哥是本月16日因肺炎等老人家病离世，不过要遵从其家人及四哥的遗愿低调处理。对上一次他见四哥已经是「香港电影金像奖」时，四哥夺得「终身成就奖」及「最佳男主角奖」也有恭贺他，因为过往曾在电影《少林足球》合作过。

有传当年四哥没有收片酬？田鸡澄清说：「完全没有这件事，四哥有收一封有意头的利是，当年找他拍摄，四哥只问角色是怎样，他很爽快二话不说便应承了，当年合约也没有签，（事后是否有打算再找四哥合作？）拍完之后有跟他说过，但四哥说玩过便算，之后也没有参与，直至他拍摄林家栋的电影时才肯出山，他是钟意玩较多。」

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