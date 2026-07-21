谢贤离世丨四哥遗产传九成留张柏芝两子？ 林青霞竟被卷入代管亿元风波 影迷怒发声

昨日（7月20日）《星岛头条》独家收到消息，「四哥」谢贤于7月16日因肺炎离世，享年89岁，据知他于昨日早上（20日）以本名「谢家钰」在医院出殡后，灵柩移往合石火葬场火化。谢贤离世后，外界高度关注其遗产去向，有指谢贤生前已经立下遗嘱，名下的股票、房产、投资及版权等，资产总值估计超过1亿元。

林青霞亦被卷入谢贤遗产其中

有内地网民于微博及小红书疯传声称是谢贤财产分配的方案，内容指谢贤因心疼张柏芝三母子，于是将高达九成的遗产全数留给谢振轩（Lucas）和谢振南（Quintus）并由张柏芝拥代管权，余下一成由谢霆锋兄妹所分，「大美人」林青霞亦被卷入其中，令林青霞影迷会也发声回应。由于事件被内地网民热议及台湾传媒广泛报导，部份报导内容与网民帖子更称消息是「据港媒报导」，一度令不少华人网民信以为真，不过亦有不少香港网民留言认为可信性极低。

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谢贤遗产去向引起内地网民热议

谢贤曾在2008年于TVB节目《向世界出发3》上，坦言豁达面对死亡：「我真系好想行到我人生最开心𠮶时就拜拜，同时我一定话低畀我朋友同后人听，千祈唔好搞大佢，畀我静静地走咗去就最好。」其家人为了遵从遗愿，低调完谢贤的身后事。消息曝光后，立即有网民对其传言中的「亿元遗产」表示高度关注，有内地社交平台有帖文声称，据「港媒报道」，谢贤超过1亿元的遗产的去向，言之凿凿声称将高达九成的遗产全数留给两个男孙，即张柏芝与谢霆锋两名儿子，但未有提及消息出处，与及相关人士的回应。

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林青霞影迷会点名批评多间网媒

后来消息越炒越热，有报导声称谢贤生前好友林青霞将「保留部分遗产，直到谢贤孙子长大」，林青霞影迷会官方微博随即发文澄清，强调此说法并非事实。林青霞影迷会直言：「林青霞与谢贤没有合作过任何电影。」接着再点名批评多间网媒，就报道提及「林青霞与谢贤曾合作多部电影」纯属虚搆：「建立在这个虚假的基础之上的猜测『二人是多年好友』可信度几乎为零，好到托付遗产更是子虚乌有。谢贤的离去我们深感遗憾，并且深切怀念，但有关媒体你们是否能稍微有一点做新闻的底线？不造谣传谣，新闻以事实为依据，也是对前辈谢贤的尊敬。」

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