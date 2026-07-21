谢贤离世丨胡枫抱恙拒谈故友 《四个小生》因四哥掴曾江变热话 曾约定到对方灵前留一吻

《星岛头条》昨日（20日）独家报导谢贤（四哥）死讯，据知他已于7月20日以本名「谢家钰」在医院出殡，灵柩移往合石火葬场火化。谢贤与狄波拉的于女谢霆锋与谢婷婷亦证实爸爸于7月16日因肺炎离世，享年89岁。曾与谢贤在粤语片时代合作多套经典作品以及拍《四个小生去旅行》的胡枫，对于老友离去似乎大受打击，今日（20日）由一位女士回复传媒，透露胡枫目前身体抱恙，恳请外界在这段艰难时间暂时不要打扰他休养，其后一位男士再回应《星岛头条》，指修哥没有空，婉拒受访。至于曾与谢贤拍摄《四个小生去旅行》的Joe Junior，目前身在外地，他透过短讯回复《星岛头条》表达哀悼：「唔好意思，我哋出咗埠下月回，愿四哥一路走好！家人节哀！」简短字句尽显对老友的不舍。

谢贤曾于记者会掌掴曾江成热话

回顾谢贤近年的演艺生涯，最为大众津津乐道的必然是2015年与曾江、胡枫及Joe Junior合拍的TVB旅游节目《四个小生去旅行》。四位重量级前辈同台的火花固然吸引，但最轰动全城的却是节目记者会上发生的「掌掴风波」。当年谢贤在镜头前突然发难，怒斥曾江在拍摄期间全程要求坐轮椅是「扮病」，情绪激动之下更愤然出手掌掴对方。当时坐在两人中间试图劝架的胡枫不幸被殃及池鱼，无辜中招连眼镜也被打歪。事件一出震惊全城，更有消息指早前离世的「独臂刀王」王羽，当年亦曾为了两位老友反目一事亲自出面当和事佬调停。

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谢贤多年后承认纯粹做戏

虽然当年这场风波闹得满城风雨，外界一度以为谢贤与曾江从此恩断义绝，不过相隔多年后，谢贤重提这段往事时却带来大反转。他亲口大爆当年出手的惊人内幕，坦言那场冲突其实只是「做戏」，纯粹夹定为了替节目宣传。谢贤表示自己跟曾江私底下的关系依然相当老友，完全没有因为该次事件而伤及和气。其实谢贤与曾江早年已不时合作，在节目中重聚极具化学作用，双方互动尽显「大细路」本色，其中一集二人谈及生死都表示豁达，甚至约定对方万一先走一步，留下的人就到灵前「锡对方一啖」，最后更勾手指尾作出承诺，网民重温片段都感叹，曾江与谢贤已先后离世，纷纷表示不舍。

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