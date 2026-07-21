谢贤离世丨四哥金句细数一生处世哲学：男人可以风流但绝不下流、仔大女大，老婆嫁埋

《星岛头条》昨日（20日）独家收到消息，影坛巨星「四哥」谢贤于7月16日因肺炎离世，享年89岁，早上以本名「谢家钰」在院出后，灵柩移往合石火葬场火化，一代巨星潇洒告别红尘。谢贤曾在2008年于TVB节目《向世界出发3》上，坦言豁达面对死亡：「我真系好想行到我人生最开心𠮶时就拜拜，同时我一定话低畀我朋友同后人听，千祈唔好搞大佢，畀我静静地走咗去就最好。」据了解，家人遵从其低调处理身后事的遗愿。谢贤的一生亦完美诠释了何谓「风流倜傥、潇洒人生」，他的离去亦引起不少网民重温他的金句，表示欣赏他的人生观。

谢贤缔造不少经典金句令人拜服

谢贤除了在演艺生涯缔造无数经典角色外，他奉行终身的处世哲学，同样缔造不少经典金句，令不少人拜服。儿子谢霆锋在讣闻上用爸爸的金句「the show must go on」来悼念爸爸，勉励大家要像四哥一样永远保持潇洒，引发不少集体回忆，这将位从粤语片时期的英俊小生、电视剧男主角，到标志性的马尾、黑超与贴身皮褛造型，定义了何谓一世的男神。

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谢贤首推金句是「兜巴星你埋墙」

谢贤曾在访问上说：「正如黄沾所讲：『魅力系没法挡』，我都唔知道喺边度讲起。」谢贤的说话艺术，同样一种魅力。谢贤首推的金句是「兜巴星你埋墙」，四哥在接受专访时，曾多次用这句金句来谈及儿子谢霆锋，他曾潇洒地表示，如果谢霆锋在娱乐圈的成就和走红程度「唔红得过我，我就兜巴星佢埋墙」，这话虽然听起来狠辣，但其实充满了「四哥式」的幽默与对儿子的自豪及寄望，往后亦成为谢贤的口头襌，不少艺人「有幸」成为目标。谢贤一生情史丰富，身边从不乏红颜知己，但他对感情始终保持尊严与体面，最著名的处世哲学莫过于：「男人可以风流，但绝对唔可以下流。」、「男人最紧要就系潇洒，英俊同系咪后生都冇乜所谓。」、「做人最开心，仔大女大，老婆嫁埋！」

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「The show must go on」成一生写照

谢贤亦曾在节目中对镜自嘲自己的穿衣风格： 「谢老四，唔系挂？你今年七十几岁，仲着成咁样？我都顶你唔顺！不过我系老四，我着得起！」尽显对自身魅力的绝对自信。他亦常自豪地说：「我行路𠮶阵，条腰永远都系直嘅。」 在影视作品中，谢贤在周星驰电影《少林足球》中饰演大反派「强雄」的一句经典台词，至今仍是网民爱用的流行语：「裁判、球证、旁证都系我嘅人，你点同我斗？」对于人生的终点，谢贤早就看得非常通透，曾表示：「千祈唔好长命百岁，收尾𠮶几年难顶，瞓喺度等人嚟探我。」、「我真系唔惊死，我都冇死呢个字，死咪死啰！」而他生前常挂在嘴边的口头禅：「The show must go on」，亦成了他一生的写照。

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