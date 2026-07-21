谢贤离世丨TVB以特辑悼念一代小生 重温四哥封影帝之作《杀出个黄昏》 8.3播《千王之王》

昨日（20日）《星岛头条》独家报导，纵横影视圈逾70年的资深红星谢贤已经离世，遗体并已低调进行火化，走完人生最后一程。随后，谢贤的儿子谢霆锋及女儿谢婷婷出面证实，父亲谢贤已安详离世，享年89岁。谢贤早年是粤语片一线小生，其后加入电视圈亦留下无数经典代表作，演艺事业辉煌，谢贤的离世让广大影迷感到无比惋惜。

无线以特别节目悼念一代巨星谢贤

为悼念一代巨星谢贤，无线电视（TVB）今日（21日）宣布将于本周六（25日）在翡翠台作出特别节目安排。当晚9时30分将率先播出半小时的纪念特辑《永远潇洒的四哥 谢贤》，节目将辑录谢贤生前的经典影视作品及精彩片段，让观众能够再次回味谢贤在萤幕前的迷人风采。

相关阅读：谢贤离世丨网民重温四哥敢言史 曾被前外母质疑性能力狄波拉护夫 揭结扎原因：我点养？

周六晚将播谢贤封帝之作《杀出个黄昏》

紧接在纪念特辑之后，翡翠台将于同日晚上10时20分特别播映谢贤近年的电影代表作《杀出个黄昏》。谢贤于2022年凭借电影《杀出个黄昏》勇夺香港电影金像奖最佳男主角，这不仅成就了谢贤演艺事业的另一重要里程碑，更完美展现了谢贤炉火纯青的精湛演技。

相关阅读：谢贤离世丨汪明荃闻四哥死讯感突然 揭调皮一面：系一个好人 曾合拍《千王之王》缔造传奇

《千王之王》8.3于82台播出

此外，TVB Plus 82台亦将于8月3日起安排重播谢贤主演的无线经典剧集《千王之王》。该剧将于8月3日至18日期间，逢星期一至六（除赛马日外）晚上10时30分播映，每晚连播两集。《千王之王》由谢贤、汪明荃、杨群及任达华等主演，是谢贤最受欢迎的电视代表作之一，观众可借此机会重温谢贤的经典演出。

相关阅读：独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化