谢贤离世丨四哥曾谈身后事：千祈唔好搞大佢 自认唔怕死想静静地离去 豁达看人生

《星岛头条》昨日（20日）独家报导谢贤（四哥）死讯，据知他已于7月20日以本名「谢家钰」在医院出殡，灵柩移往和合石火葬场火化。谢贤与狄波拉的子女证实四哥于7月16日因肺炎离世，享年89岁。据了解，家人遵从其低调处理身后事的遗愿，谢霆锋亦呼吁不要为四哥哭，也不必太伤心：「他会觉得唔够潇洒。」回顾谢贤受访的言论，亦不难看出他看淡生死的态度。

谢贤豁达面对死亡「千祈唔好搞大」

谢贤的演艺生涯缔造无数经典，他的一生亦完美诠释了何谓「风流倜傥、潇洒人生」，谢贤曾在2008年于TVB节目《向世界出发3》上，坦言豁达面对死亡：「我真系好想行到我人生最开心𠮶时就拜拜，同时我一定话低畀我朋友同后人听，千祈唔好搞大佢，畀我静静地走咗去就最好。」谢贤曾经是无数女性的梦中情人，是小市民心目中的大明星，但在他的眼中，觉得自己只是一个普通人：「所以我永远唔觉得自己系一个特别嘅人。」

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谢贤自认读书少 专攻游戏人生

纵横演艺圈半世纪、曾经是无数女性梦中情人的谢贤，当日在镜头前剖白自己大半生经历高低起伏的心境，展现出极具智慧的豁达人生观：「我最紧要开心，我读书唔系好多，但系我喺社会再读过，系大学毕业，可以讲博士，因为我专攻游戏人生。」

对于自己的衣著品味，谢贤向来都自信爆棚，不过他笑言：「男人一定要潇洒，我行路𠮶阵，条腰永远都系直嘅。不过有阵时望住块镜都会问自己，谢老四，唔系挂？你今年七十几岁，仲着成咁样？我都顶你唔顺！不过我系老四，我着得起！」回想起年轻时的黄金岁月，谢贤透露当年自己的身家和地位在全行数一数二，但为何不热衷投资买砖头，他坦言因为自己是穷苦人家出身，初出社会便被五光十色的世界吸引：「当时有太多嘢玩、太多嘢睇，连玩嘅时间都唔够，又点会理呢啲嘢？」谢贤笑言当时自己只要有新奇、漂亮的东西就会买，衣服更是永远要穿最新款的。他感叹当时根本不知道自己其实「有多穷」，只顾著享受当下的快乐：「你有一亿，我有一万，我也好开心。我一万蚊用得好开心，买我钟意嘅嘢，你用一亿都未必可以买到我嘅开心。」

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谢贤曾多次表示「真系唔惊死」

随着年纪日渐老迈，谢贤曾多次表示：「我真系唔惊死，我都冇死呢个字，死咪死啰！千祈唔好长命百岁，收尾𠮶几年难顶，有阵时话呢度痛𠮶度痛，风湿都有。」谢霆锋早前作客由容祖儿、蔡卓妍（阿Sa）与钟欣潼（阿娇）共同主持的内地综艺节目《因为是朋友呀》，在节目中形容爸爸一个比较可怜的榜样。他透露四哥随着年纪渐长，面对极大的生活空虚感，天天对霆锋直言：「我怎么办，我要等死。」谢霆锋解释，四哥过去60年的演艺生涯中，每天的生活都有专人替他安排妥当，习惯了「四哥你今天去拍这个，四哥你今天上台去」的日子。然而，当他真正需要一个人过生活时，却显得不知所措。谢霆锋表示：「他不知道怎么安排自己，他不知道一天起来要干嘛，因为他永远知道的都是闪光灯、摄影机。」

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