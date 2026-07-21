世界杯丨FIFA无视BTS为决赛中场表演？Reels独欠防弹少年团 粉丝轰歧视：连芝麻街都Po

韩国天团防弹少年团（BTS）近日登上2026年世界杯决赛中场秀舞台，带来震撼全球的精彩表演。正当全球粉丝为他们的成就感到无比骄傲时，却发现主办方FIFA国际足球总会的官方社交平台对BTS的表演，没有一条独立的视频，引发了粉丝的强烈不满，纷纷涌入留言区怒轰FIFA，指责其行为涉及种族歧视，并且对BTS及其巨大影响力的不尊重。

BTS于世界杯中场表演Reels被消失？

根据粉丝截取的截图，FIFA在官方社交平台赛后发布了多条关于中场表演的Reels短片，内容涵盖了麦当娜、Shakira甚至芝麻街公仔等其他表演嘉宾的独立影片，唯独缺少了万众瞩目的BTS。而FIFA官方平台只将BTS的演出片段与其他巨星剪辑成一条宣传片，未有一条独立的Reels短片。有数据显示，BTS在社交平台上的讨论热度高达300万次，远超美斯等球星，是整个赛事中话题度最高的表演者。然而FIFA却选择性地忽略了他们，此举被粉丝解读为「种族主义」，并质疑为何最有话题的组合，反而得不到应有的曝光。

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BTS粉丝留言指对偶像欠尊重

事件迅速在网上发酵，不少网民留言表达失望和愤怒。有粉丝指出，这并非单一事件，而是反映了西方主流平台长期以来对亚洲艺人的偏见。留言写道：「欧美系口讲多元，但一到国际舞台，不论Grammy、Fashion Show、Oscars，明明都企到C位，但都会发生呢啲嘢，一系叫错名，一系cut走人，一系官网无相，心底都系西方文化至上。」、「连芝麻街都Po」、「又话接受多元文化」、「大细超啦」。尽管FIFA的YouTube频道可以找到表演影片，FIFA官方Twitter（X）也有BTS身影，由于没有独立发帖，即引来BTS粉丝强烈不满。

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