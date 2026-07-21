谢贤离世丨网民重温四哥敢言史 曾被前外母质疑性能力狄波拉护夫 揭结扎原因：我点养？

昨日（20日）《星岛头条》独家报导「四哥」谢贤离世消息，遗体已进行火化，低调走完人生最后一程。其后谢贤与狄波拉儿子谢霆锋及谢婷婷证实，爸爸已安详离世，享年89岁。谢贤活跃于幕前逾70年，一举一动都是公众焦点，他除了演艺事业辉煌，风流倜傥的形象与敢作敢为的性格，更让他的私生活备受关注。他离世后，不少网民翻出他过往的经典访问，重温这位「风流浪子」的潇洒语录。

谢贤被前外母质疑性能力 狄波拉霸气护夫

谢贤自粤语片时代起已是一线小生，其后在电视圈的发展同样成就非凡，近年更凭电影《杀出个黄昏》的精湛演技，历史性地与儿子谢霆锋一样登上金像影帝宝座，成为圈中佳话。谢贤的私生活亦跟他的演艺作品一样受外界关注，特别是他与第二任妻子狄波拉的婚姻，也一直是传媒焦点。

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近日有网民重温他在接受TVB节目《志云饭局》访问时，大方分享一件与前外母（狄波拉妈妈）之间的趣事。他忆述，当时前外母曾向狄波拉质疑他的性能力，他覆述外母说话：「你要同谢贤结婚？喂，人哋话谢贤唔得㗎㖞！」面对母亲的质疑，狄波拉非但没有退缩，反而霸气回应，谢贤在节目中引述狄波拉当时的反应：「你知唔知狄波拉点答佢？『佢唔得？你想唔想试吓？』」这段充满幽默的回应，不仅化解了尴尬，也足见当时夫妻间的信任与情趣。

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谢贤跟足狄波拉「生仔秘方」求子

谢贤曾在TVB节目《最佳男主角》中透露，与狄波拉诞下谢霆锋和谢婷婷，完全是计划之内。当年狄波拉问他想不想生孩子，更提出「生仔秘方」，要他连续两星期每日吃两打生蚝配一块12安士的牛扒，务求「一击即中」。谢贤更大爆连续三日晨早六时被狄波拉叫醒「造人」，直至第三日，他笑言：「痴线，我话『中咗啦』，边可能连开三日工？你估我系铁人咩？」但结果狄波拉真的成功怀上谢霆锋。

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谢贤瞒狄波拉结扎

然而，在拥有一子一女后，谢贤有感责任重大。他忆述自己的父亲生了八个孩子，深感养育子女在教育和生活上都是沉重的负担，「如果叫我生八个仔嚟养，我点养？」考虑到现实，谢贤毅然决定结扎，认为有一对子女已足够。

最令人惊讶的是，这个决定是他自己一人作出，甚至没有预先知会当时的太太狄波拉。谢贤在访问中直认：「我连拉姑（狄波拉）都冇话佢听。我做完好耐之后先同佢讲。」这个先斩后奏的决定，充分反映了谢贤特立独行、果断潇洒的个性，也为他传奇的一生再添一个令人津津乐道的故事。

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回顾四哥谢贤一生五段恋情？