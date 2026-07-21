《告别的年代》入围多伦多影展「特别放映」单元 Stanley、宋芸桦为角色苦练马来语

马来西亚备受国际瞩目的导演杨毅恒，最新台马合制的电影《告别的年代》今日（21日）传出捷报，正式入围第51届多伦多国际影展（TIFF）的「特别放映」（Special Presentations）单元。这部改编自马来西亚华文文学大师黎紫书同名获奖巨作的电影，成功在国际影坛引发高度关注，亦标志着MIRROR成员Stanley（邱士缙）的演员之路正式进军国际影展。

宋芸桦、邱士缙在《告别的年代》中发展出一段神秘又浪漫的爱情故事。（图片来源：兴扬电影提供）

宋芸桦为电影《告别的年代》苦练马来语，直言拍摄期是一段深刻而珍贵的旅程。（图片来源：兴扬电影提供）

MIRROR成员邱士缙跨界参与电影《告别的年代》主演。（图片来源：兴扬电影提供）

Stanley挑战浪漫对手戏

电影《告别的年代》故事以「书中书」的独特结构展开，编织出一个关于命运流转与记忆拼图的浪漫爱情故事。本片主演卡司集结宋芸桦、Stanley与刘子铨等明星演员。为了诠释电影中的马来西亚文化，三人在拍摄前也特地飞往马来西亚，展开密集的语言与文化特训。Stanley在片中挑战极具层次的浪漫对手戏。得知入选多伦多影展后，Stanley兴奋道：「能够参与一部这么浪漫又充满诗意的电影已经非常荣幸，更意想不到的是这个美丽的作品能去到多伦多国际影展。非常感谢杨毅恒导演带领我们团队完成这趟旅程，让更多人看到大家的努力，希望电影能够勾起观众关于『告别』的回忆，期待很快与国际的观众见面！」

宋芸桦感恩孤单时遇上《告别的年代》

女主角宋芸桦同样表示：「《告别的年代》是在我刚到美国、人生最孤单的时候遇见的作品。是杜丽安（角色名）让我学会了将脆弱化成勇气，也带着我走进马来西亚另一个年代的人生。拍摄这部电影的过程充满挑战，却也是一段深刻而珍贵的旅程，能站上多伦多影展，让世界看见这个关于爱、失去与告别的凄美故事，真的非常感动！」

马来西亚备受国际瞩目的导演杨毅恒，台马合制浪漫电影《告别的年代》入选多伦多国际影展。（图片来源：兴扬电影提供）

台马合制浪漫电影《告别的年代》改编自黎紫书同名小说，跨国挑战华人浪漫爱情 。 （图片来源：兴扬电影提供）

杨毅恒收到入围消息感鼓舞

导演杨毅恒在收到入围消息后深感鼓舞：「多伦多国际影展一直是我的梦想。能够带着如此贴近我生命经验的《告别的年代》在此世界首映，对我而言是一份巨大的荣耀。这份荣耀属于整个《告别的年代》大家庭，没有演员、剧组与所有伙伴的付出，就不会有这部电影。」他也特别感谢小说原著黎紫书，杨毅恒表示：「是黎紫书老师启发我拍摄这部作品，《告别的年代》承载著我对怡保、家族记忆与成长岁月的情感。我非常期待来自世界各地的观众透过这部电影，看见我心中的怡保。」

《告别的年代》结合港台顶尖实力

《告别的年代》剧情描述1990年代的马来西亚，孤独少年凯（刘子铨 饰）透过一本神秘小说，意外走进主人翁杜丽安（宋芸桦饰）的爱情故事。1969年的怡保，杜丽安的初恋情人连生（Stanley 饰）在吐露家族秘密后离奇失踪，从此改写了数代人的命运。随着书中的尘封真相逐渐浮现，虚实交错，凯也惊觉自己与这段浪漫往事有着意想不到的深切联系。《告别的年代》将于今年年底上映。多伦多国际影展（TIFF）的「特别放映」单元历来是国际大导与年度强片的兵家必争之地。《告别的年代》能在此亮相，代表了国际影坛对杨毅恒导演艺术调度的极高度肯定。作为台马深度合制的年度指标力作，《告别的年代》不仅实地捕捉大马在地的光影，更结合了香港与台湾顶尖的幕前幕后影视实力。

