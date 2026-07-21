复仇者联盟5末日降临丨预告曝光！Chris Evans回归演美国队长 对战「末日博士」罗拔唐尼

Marvel新作《复仇者联盟5：末日降临》（Avengers: Doomsday）昨日（20日）正式公开首段完整预告，距离电影12月中全球上映仅余约5个月，fans即热烈讨论。预告内容以基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）饰演的雷神为主轴，讲述其向地球众英雄警示末日博士（Doctor Doom）为多元宇宙带来的巨大威胁。片中一幕更展示戴上面具的末日博士与雷神正面交锋，并轻易将雷神制服，画面震撼。罗拔唐尼（Robert Downey Jr.）今次以奸角「末日博士」身份回归，脱离其经典的铁甲奇侠形象，备受影迷关注。

基斯伊云斯回归饰演美国队长

预告同时证实基斯伊云斯（Chris Evans）回归饰演美国队长，他自《复仇者联盟4：终局之战》后首度现身，令影迷十分兴奋。美国队长更从雷神手中夺去其招牌武器「雷神锤」，与早前流出的预告内容脗合。

相关阅读：《复仇者5》预告曝光 罗拔唐尼「末日博士」造型首度公开

《变种特攻》阵营加入复仇者联盟

此外，《变种特攻》阵营的X教授、磁力王、妖后、牌王等悉数登场，神奇4侠、蚁侠、尚气、黑豹阵营与雷霆特攻队成员亦有份参演，阵容堪称历来最庞大。当中亦见扮演「妖后」的Rebecca Romijn变成科伦丝佩芝（Florence Pugh）饰演的「新黑寡妇」，两个黑寡妇在对打。

相关阅读：《神奇4侠：英雄第一步》六大看点 神奇先生儿子出世为《复仇者联盟5》铺路 彩蛋有末日博士现身 香港上映详情＼剧情简介