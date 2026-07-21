Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

复仇者联盟5末日降临丨预告曝光！Chris Evans回归演美国队长 对战「末日博士」罗拔唐尼

影视圈
更新时间：14:56 2026-07-21 HKT
发布时间：14:56 2026-07-21 HKT

Marvel新作《复仇者联盟5：末日降临》（Avengers: Doomsday）昨日（20日）正式公开首段完整预告，距离电影12月中全球上映仅余约5个月，fans即热烈讨论。预告内容以基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）饰演的雷神为主轴，讲述其向地球众英雄警示末日博士（Doctor Doom）为多元宇宙带来的巨大威胁。片中一幕更展示戴上面具的末日博士与雷神正面交锋，并轻易将雷神制服，画面震撼。罗拔唐尼（Robert Downey Jr.）今次以奸角「末日博士」身份回归，脱离其经典的铁甲奇侠形象，备受影迷关注。

基斯伊云斯回归饰演美国队长

预告同时证实基斯伊云斯（Chris Evans）回归饰演美国队长，他自《复仇者联盟4：终局之战》后首度现身，令影迷十分兴奋。美国队长更从雷神手中夺去其招牌武器「雷神锤」，与早前流出的预告内容脗合。

相关阅读：《复仇者5》预告曝光 罗拔唐尼「末日博士」造型首度公开

《变种特攻》阵营加入复仇者联盟

此外，《变种特攻》阵营的X教授、磁力王、妖后、牌王等悉数登场，神奇4侠、蚁侠、尚气、黑豹阵营与雷霆特攻队成员亦有份参演，阵容堪称历来最庞大。当中亦见扮演「妖后」的Rebecca Romijn变成科伦丝佩芝（Florence Pugh）饰演的「新黑寡妇」，两个黑寡妇在对打。

相关阅读：《神奇4侠：英雄第一步》六大看点 神奇先生儿子出世为《复仇者联盟5》铺路 彩蛋有末日博士现身 香港上映详情＼剧情简介

最Hit
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
时事热话
6小时前
谢贤离世家人低调「院出」火化 霆锋急返港送别 遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
医生教室
4小时前
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
01:08
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
影视圈
15小时前
星岛申诉王｜公审好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme补差额
星岛申诉王｜瑰丽酒店摆酒好姊妹封 $1,000人情 新娘网上公审：想叫佢Payme补差额
申诉热话
8小时前
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
01:28
准风暴「红霞」即将形成？天文台料本周后期入南海北部 周日离岸高地最高7级风 AI最新路径集体「北调」
社会
3小时前
谢贤离世丨甄珍痛哭告别挚爱永留重要位置 晚年因健康问题未能再见：竟是永别
谢贤离世丨甄珍痛哭告别挚爱永留重要位置 晚年因健康问题未能再见：竟是永别
影视圈
4小时前
何伯认以折刀刺伤何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因爱成恨判囚2个月
00:56
何伯认以折刀刺伤何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因爱成恨判囚2个月
社会
4小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
谢贤离世丨张柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力赞谢家最好新抱 「逾亿遗产」分配惹揣测
谢贤离世丨张柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力赞谢家最好新抱 「逾亿遗产」分配惹揣测
影视圈
2小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
01:09
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
19小时前