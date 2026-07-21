谢贤离世丨张柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力赞谢家最好新抱 「逾亿遗产」分配惹揣测

《星岛头条》昨日（20日）独家收到消息，影坛巨星「四哥」谢贤已离世，享年89岁。儿子谢霆锋与女儿谢婷婷亦在社交平台公布爸爸的死讯。其后《星岛头条》再收到独家消息，谢贤是于7月16日因肺炎离世，昨日早上（20日）以本名「谢家钰」在医院出殡后，灵柩移往合石火葬场火化，一代巨星潇洒告别红尘。

张柏芝7月中曾安排Lucas返港

谢贤生前疼爱的前新抱张柏芝，当年谢霆锋与张柏芝离婚，四哥难掩心中遗憾并愧疚地说过：「我觉得自己对不起他们三个。」这句「三个」指的正是张柏芝与两个孙子，当谢贤离世后，张柏芝将IG转黑头像，低调哀悼前老爷，今日更有报道指。张柏芝曾在7月中安排在澳洲留学的大儿子谢振轩（Lucas）返港陪伴家人。

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谢贤曾公开欢迎张柏芝加入谢家

谢霆锋与张柏芝在2006年闪婚，当时谢贤及狄波拉（拉姑）也不知情，狄波拉更非常不满没有人通知她而对张柏芝有微言。谢贤亦曾在节目《向世界出发3》中承认此事，并透露了当时谢霆锋、张柏芝结婚返港之后跟他们见面的情况：「佢呢个老婆真系几好㗎，当佢哋结完婚返嚟，佢哋系偷偷地结婚㗎嘛，佢哋一落机马上嚟到我屋企，跪低斟茶俾我饮。拉姑当时接受唔到佢突然间结婚唔话佢知，柏芝当时就捧住杯茶话，喊住对住霆锋讲『霆锋，老婆可以有好多个，老母只系得一个啫，你同我结咗婚之后，你一定要对奶奶同埋老爷好！』我个心当时系几咁感动，所以我好锡佢。」当时谢贤曾公开说：「我欢迎柏芝加入我哋谢家呢个大家庭，我更加多谢佢嗱嗱声同我谢家添咗成员，呢个成员仲有啫啫嘅，绝对嘅老窦size绝对唔会失礼佢老窦，当然俾佢阿爷坚挺啦！」

张柏芝离婚后谢贤从未口出恶言

虽然最后谢霆锋与张柏芝在2011年离婚收场，但谢贤从未对她口出恶言，反而多次在受访时公开称赞张柏芝是好新抱，力挺她对两个孙子照顾得无微不至，当时曾有传张柏芝不让四哥、拉姑见孙仔，不过谢贤反而称自己想见孙子时，张柏芝并没有阻拦，反而主动安排见面。今次谢霆锋与妹妹谢婷婷遵从爸爸遗愿以「院出」形式办理后事，外界仍盼会否举行追思会等悼念活动，网上有人揣测谢霆锋的现任女友王菲及前妻张栢芝会否同时出席，甚至有传谢贤的逾亿遗产两孙仔分9成并由张柏芝拥代管权，余下一成由谢霆锋兄妹所分

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