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谢贤离世丨汪明荃闻四哥死讯感突然 揭调皮一面：系一个好人 曾合拍《千王之王》缔造传奇

影视圈
更新时间：14:07 2026-07-21 HKT
发布时间：14:07 2026-07-21 HKT

《星岛头条》昨日（20日）独家收到消息，影坛巨星「四哥」谢贤于7月16日因肺炎离世已离世，享年89岁。昨日早上（20日）以本名「谢家钰」在医院出殡后，灵柩移往合石火葬场火化，一代巨星潇洒告别红尘，儿子谢霆锋与女儿谢婷婷亦在社交平台公布爸爸的死讯，但文中只称谢贤在家人陪伴下安详离世，结束了他精彩丰盛的一生，谢霆锋更呼吁不要为四哥哭，记住他完美身影就足够了 。

 

 谢贤纵横影圈逾70年，在50年代凭首部电影《楼下闩水喉》出道，其后拍过不少电影，到了1956年凭电影《999命案》正式走红，成功奠定一线小生地位，多年来缔造了不少角色。直到1978年，谢贤获邀加入TVB拍电视剧，令演艺事业攀上另一高峰。当时谢贤与汪明荃是黄金萤幕搭档，曾共同缔造无数收视神话，对于好友的离世，汪明荃说：「唔舍得，佢系一个好好人。」

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谢贤转战视圈到TVB拍电视剧，首部作品是担正男一与当红花旦李司棋、黄淑仪合演的《萧十一郎》，翌年谢贤再与郑少秋、汪明荃、郑裕玲、陈百祥和任达华等合演的长篇时装电视剧《天虹》，播出后赢得相当好的口碑。到了1980年，据说当时《轮流传》收视被丽的《大地恩情》打得落花流水，还要宣布腰斩，TVB出动监制王天林与编审王晶父子合力炮制《千王之王》，汪明荃与谢贤临危受命赶拍，结果《千王》播映后收视报捷，成功为无线收复失地。其后谢贤和汪明荃再度合作拍《万水千山总是情》，成为TVB史上最高收视之剧集之一，当年录得了平均50点收视，汪明荃与谢贤被观众视为黄金萤幕搭档。汪明荃昨晚（20日）接受《东张西望》访问，坦言对消息感到「几突然」：「因为我最近都冇喺报纸度睇到佢，佢系一个好人，同埋佢好照顾。佢知道我唔玩得，佢仲特登整蛊我，因为我个人比较紧张啊，又唔识讲笑。」

汪明荃续说：「我同佢拍第一套戏就拍《千王之王》，𠮶时啱啱佢同拉姑拍拖再结婚，咁跟住就谢霆锋出世；咁拍《万水千山总是情》就谢婷婷出世，仲契咗佢个女添，咁所以𠮶几年大家一路都好close，有时我带佢啲细路去游水啊，后来佢哋移咗民大家少接触，但呢几年谢婷婷返亲嚟都有电话畀我。「佢系一个好好人，佢一生都系贡献畀电影啊、电视啊，佢都有好多作品，带领我哋嘅青春年代，我细个都系睇佢啲粤语片，估唔到之后会合作。」谢贤和汪明荃多年来有深厚友谊，拍摄《万水千山总是情》期间，谢贤的女儿谢婷婷出生，汪明荃对婷婷非常喜爱，于是双方在 1983年9月进行上契仪式，当时一岁的谢婷婷穿上粉红小纱裙，跪地向契妈汪明荃叩头茶敬，阿姐汪明荃则送上裙子造型的金饰、金手镯及大利是，谢贤亦大排筵席，邀请了圈中好友共同见证。

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