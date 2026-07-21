谢贤离世丨甄珍痛哭告别挚爱永留重要位置 晚年因健康问题未能再见：竟是永别

《星岛头条》昨日（20日）独家收到消息，影坛巨星「四哥」谢贤已离世，享年89岁。儿子谢霆锋与女儿谢婷婷亦在社交平台公布爸爸的死讯。其后《星岛头条》再收到独家消息，谢贤是于7月16日因肺炎离世，昨日早上（20日）以本名「谢家钰」在医院出殡后，灵柩移往合石火葬场火化，一代巨星潇洒告别红尘。

甄珍盼谢贤一路好走：永留重要位置

谢贤生前曾有过两段婚姻，首任太太是有「一代玉女」之称的甄珍，两人在1974年结婚，惟婚姻仅维持三年便离婚收场，从此不相往来。直到2019年，谢贤和甄珍终于世纪和解，甄珍曾表示谢贤是她一生最爱，人生最后悔是与谢贤离婚。如今最爱离世，甄珍泪崩地说：「他对我那么好、那么照顾我，又是我的初恋，一辈子在心中都会把重要位置留给他，盼他一路好走。」

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谢贤甄珍因电影《缇萦》相识相恋

谢贤与甄珍因合作电影《缇萦》相识相恋，在1974年两人不理会女方家人的反对低调在香港注册结婚，当时被视为华语影坛最受瞩目的银色夫妻。不过，婚后因分隔港台两地发展，加上聚少离多，以及彼此对未来规划不同，加上音乐人刘家昌展开猛烈追求而引发误会与裂痕，结果谢贤与甄珍于1976年分居，并于1977年正式离婚，婚姻仅维持了短短3年。谢贤曾透露，当年签字离婚后，自己曾独自开车到山顶痛哭。与谢贤离婚后，甄珍选择与刘家昌结婚并育有一子，但这段婚姻最终仍以离婚收场。多年后，甄珍谈起这段往事毫不避讳，强调两人并非因第三者介入而分开，而是年轻气盛、彼此都不愿意先低头。甄珍更曾透露当年谢贤提出离婚，本意是希望逼她回香港生活，没想到自己一时赌气回应「离就离」，最后竟真的走上离婚一途，甚至签字当天还因走错注册处房间，错过最后一次好好谈话的机会，成为她心中多年来最大的遗憾。

谢贤与甄珍离婚后不相往来

谢贤与甄珍离婚后不相往来，直到2019年，甄珍在台湾举行出道50周年活动，谢贤飞往台北给她惊喜撑场，两人相隔逾40年再同框，当时谢贤公开表示：「我到现在都还爱著妳，我永远爱妳。」甄珍当时也感性回应：「他对我的爱，我永远珍惜。如果人生可以重来，我还是会嫁给谢贤，但可能不会离婚。二人还合唱《月亮代表我的心》，两人的世纪和解令不少影迷相当感动。其后甄珍曾接受资深媒体人汪曼玲的YouTube节目《快拍.曼镜头》时，再度坦言，自己人生有两件最后悔的事，「后悔和谢贤离婚，后悔和刘家昌结婚」，并感叹人生走到这个阶段，才学会不再委屈自己。如今最爱离世，甄珍万般不舍，不过觉得他精采一生，甚么都经历过了，未留遗憾，但想不到在2021年见面后，因为他晚年健康欠佳，坐轮椅，而且有些事情也记不太得了，所以未有再相见，没想到就是永别。

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