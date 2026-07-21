陈柏宇43岁生日红馆尾场忍泪唱足全场：大个咗唔畀自己喊 妻女上台送生日卡温馨感动

陈柏宇《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱会》一连三场演出，昨晚在他43岁生日正日举行尾场。陈柏宇于演唱会上先后演唱《告别之前 》《断绝来往》《车匙》等名曲，并登上高逾5米的升降台上演唱《本能寺》。在贯穿演唱会的多段式短片《人生四格》播完后，陈柏宇携同太太Leanne符晓薇、长女Abigail陈羿辰与幼女Audrey陈星晴于照相亭里登场，对座在妻女面前唱出《永久保存》及《I Miss You》，成为全晚最温馨感动的亲子时刻。

陈柏宇数次亲吻妻女

陈柏宇数次亲吻妻女，并收到两位女儿送上的生日卡，当中大女竟写上想养小狗的愿望，Jason以英语叮嘱女儿要学懂照顾自己才能饲养宠物；但问及幼女是否一样想养小狗时，家姐虽然多次抢答「拉票」、被Jason笑指：「有人就快畀人打㗎喇！」幼女仍一直怕丑未敢讲话，但最后竟「开金口」表示不想养狗，引起全场观众大笑！

陆永C君「人夫」造型助阵

陈柏宇今晚请来「农夫」陆永与C君担任演唱会嘉宾，并在动画主题曲《Power Ranger》期间升上舞台，二人身穿背上以闪石绣成「人夫」的西装外套，顺道宣传他们即将举行的《人夫集团》演出。陈柏宇与农夫忆述20年前相识渊源时，Jason被爆负责带队一齐打机、就如当年乐坛新人由他率领一样！C君坦言相识二十载后，大家长大成人并荣升人夫，于是与陈柏宇合唱《我连婚都够胆结》，期间镜头更拍到坐在观众席、被歌词逗至大笑的符晓薇与两位女儿。

农夫即兴「广伟论」怂恿全场去厕所创举

陈柏宇与农夫在演唱后，更走到观众席前进行「即兴广伟论」，讨论演唱会邀请嘉宾的意义，陆永笑指：「根本嘉宾位就系厕所位！」怂恿已多次表示急尿的Jason去厕所、将舞台交给二人，C君则鼓动所有观众一起离坐去厕所缔造创举。完成「即兴广伟论」环节后，农夫原已返回后台，但突然又升上舞台，更带同蛋糕为Jason庆祝，带领全场唱生日歌，山顶位置观众更举起红白咭纸、拼凑成「CKW I❤️U」（陈广伟我爱你）巨型大字！

陈柏宇Encore加唱五首跑匀全场

陈柏宇于尾声毫不留力不断加长Encore，一共加唱五首歌曲，演唱《有我》期间更手持直播镜头跑匀全场，与乐迷自拍留念，并最后以《霸气情歌》一曲作结。

陈柏宇后台四代同堂温馨团聚

陈柏宇完成演出旋即到后台与家人见面，不仅与妻女拥抱，亦与母亲及专诚由加拿大返港欣赏演出的外婆合照促成「四代同堂」温馨画面。陈柏宇受访时表示家人已非首次由海外返港支持演唱会，更曾试过「五代同堂」合照，但该次并非因开骚促成的聚会。Jason更透露已长达两星期未有与妻女朝夕相处，为准备演唱会入住酒店，期间虽然有回家补给日用品，但未敢见面太久：「唔敢见咁多，又唔敢锡佢哋，因为佢哋病嘅话我又好易会病，所以冇见两个礼拜，但过两日就会去泰国旅行约五六日。」作为生日庆祝及补偿一家人相处时光，Jason亦欣喜地指生日饭会在家中举行，将由妈妈亲自下厨、已经很久没有品尝母亲烹调的可乐鸡翼、蒸水蛋等家常菜。陈柏宇自言为准备演唱会已多日未有饱餐，首先需要调节作息让晚间保持充足体力，更兼顾练歌、健身及彩排，怕胃酸倒流亦不敢太晚进食。

陈柏宇麒麟臂够靓但未够干身拒除衫

陈柏宇于台上演唱时一度感动哽咽，他表示最终忍住未有滴下眼泪：「大个咗嘛！同埋如果喊咗出嚟又唱唔到歌，所以唔畀自己喊。」Jason在三场演唱会上大骚麒麟臂，但始终未有除衫，他笑指：「我心目中要练到好干身嘅程度先可以除衫，但我唔系操得好激进，只系想维持体态、健康，唔逼自己减肥。（留待下一场骚？）如果够干身，我绝对唔介意畀大家睇！」未来开骚打算方面，Jason透露有意开办非主打歌演唱会，但暂时未有具体计划，今次歌单未能囊括许多经典主打以外的作品，所以希望有机会为乐迷演唱其他歌曲。

陈柏宇生日愿望等大女学识责任感先养狗

陈柏宇今日43岁生日，在舞台获女儿们送赠手写生日卡，觉得作为礼物非常满足，至于长女要求要饲养小狗，他随即表示：「梗系唔批准啦！我同大女讲咗，要畀我睇到佢有责任感、识做基本家务先可以照顾多只狗，而唔系佢生日前做到就得。」认为在未来一两年内要看到女儿持之以恒，所以暂时未有饲养宠物的打算：「但我自己都想养返只宠物，啱啱寻晚只猫走咗，好老啦都17岁，已经好叻仔！」并认为幼女在过数年应该会对饲养宠物有不同的感觉，到时应可达成共识饲养。