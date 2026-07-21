欧阳妙芝20岁大仔185cm拥逆天长腿 阳光型男参加《全澳一叮》打入决赛 网民惊讶基因强大

前港姐欧阳妙芝自2004年与金融才俊方时俊结婚后，育有两位儿子方玉丞和方玉亨。两名儿子尽得父母的优良遗传，外貌出众，其中细仔方玉亨早前远赴韩国追寻跳唱梦。而现年20岁的大仔方玉丞，近年在澳洲留学，原来同样继承了妈妈的表演欲和超高颜值，近日更凭借音乐才华，在澳洲的选秀舞台上崭露头角，其俊朗外型和明星风范，旋即引起不少关注。

欧阳妙芝儿子已高过妈妈

近日梁思浩分享与好友欧阳妙芝敍旧的照片，当中还有好友大仔方玉丞，他拥有健康的古铜色肌肤，配上深邃立体的五官和阳光灿烂的笑容，散发著青春逼人的活力。据悉方玉丞身高达185cm，比身高约177cm的妈妈欧阳妙芝还要高出半个头，身形高大挺拔，完美继承了父母的优良基因。不少网民和朋友都大赞他外型阳光俊朗，完全具备了成为幕前明星的潜质。

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欧阳妙芝大仔参加《全澳一叮》入围

除了拥有出众的外表，方玉丞也是才华洋溢，他13岁时已主动向父母提出要到澳洲升学，独立自主，目前他在大学主修国际商务与考古学，可谓文武双全。然而他内心对音乐充满热情，尤其钟爱摇滚音乐，这份热爱驱使他勇敢追梦，早前便参加了大型真人骚《全澳一叮》，成功打入21强，展现了他的音乐才华和舞台魅力，为了实现音乐梦，方玉丞与朋友组成二人音乐组合「whereshewasband」，不时在社交平台上载自弹自唱的短片，积极为梦想铺路。

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