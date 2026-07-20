谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光  获四哥送花举动暖心  激赞敬业幽默有风度

今日（20日）《星岛头条》独家收到消息，谢贤（四哥）已证实离世，享年89岁，引起外界震惊。视后佘诗曼在IG上发悼文，分享了与谢贤合作的温馨回忆，大赞这位前辈风趣又有风度，并透露对方曾送花给她，是一个名副其实的「暖男」。佘诗曼大赞谢贤敬业幽默有风度

佘诗曼在文中首先表达了对谢贤的敬意：「有幸曾经有机会同四哥合作。一个非常值得我哋学习嘅前辈，十分敬业，愿意同后辈分享佢嘅经验、对自己要求高、但又风趣幽默、劲有风度。」

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佘诗曼谢贤珍贵互动片段曝光

她忆述，在拍摄剧集《赌城群英会》期间，她曾开玩笑地问谢贤如何才能成为「千王之王」。谢贤听后，马上叫人拿来一副啤牌，要亲自教她几招。当时谢贤戴著招牌墨镜，穿著帅气的皮衣，手持扇形啤牌，充满巨星风范。他一边向佘诗曼传授秘诀，一边开心地笑著，而佘诗曼则在旁专心学习，两人互动非常有趣。佘诗曼引述谢贤的教诲：「最紧要摆post有型！」，简单一句话尽显四哥的巨星气派。在影片结尾，佘诗曼也忍不住被谢贤的幽默逗笑，场面温馨。

谢贤送花予佘诗曼

佘诗曼更透露，在她完成拍摄当天，谢贤特意送上一束花，并表示很开心能与她合作。这个窝心的举动让佘诗曼大赞：「真系名副其实系一个暖男～」。文末，佘诗曼写上「永远怀念🤍RIP」，字里行间充满了对这位前辈的敬爱。

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