Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光  获四哥送花举动暖心  激赞敬业幽默有风度

影视圈
更新时间：22:12 2026-07-20 HKT
发布时间：22:12 2026-07-20 HKT

今日（20日）《星岛头条》独家收到消息，谢贤（四哥）已证实离世，享年89岁，引起外界震惊。视后佘诗曼在IG上发悼文，分享了与谢贤合作的温馨回忆，大赞这位前辈风趣又有风度，并透露对方曾送花给她，是一个名副其实的「暖男」。佘诗曼大赞谢贤敬业幽默有风度

佘诗曼在文中首先表达了对谢贤的敬意：「有幸曾经有机会同四哥合作。一个非常值得我哋学习嘅前辈，十分敬业，愿意同后辈分享佢嘅经验、对自己要求高、但又风趣幽默、劲有风度。」

相关阅读：谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家

佘诗曼谢贤珍贵互动片段曝光

她忆述，在拍摄剧集《赌城群英会》期间，她曾开玩笑地问谢贤如何才能成为「千王之王」。谢贤听后，马上叫人拿来一副啤牌，要亲自教她几招。当时谢贤戴著招牌墨镜，穿著帅气的皮衣，手持扇形啤牌，充满巨星风范。他一边向佘诗曼传授秘诀，一边开心地笑著，而佘诗曼则在旁专心学习，两人互动非常有趣。佘诗曼引述谢贤的教诲：「最紧要摆post有型！」，简单一句话尽显四哥的巨星气派。在影片结尾，佘诗曼也忍不住被谢贤的幽默逗笑，场面温馨。

谢贤送花予佘诗曼

佘诗曼更透露，在她完成拍摄当天，谢贤特意送上一束花，并表示很开心能与她合作。这个窝心的举动让佘诗曼大赞：「真系名副其实系一个暖男～」。文末，佘诗曼写上「永远怀念🤍RIP」，字里行间充满了对这位前辈的敬爱。

相关阅读：谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷

最Hit
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
01:37
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
影视圈
7小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
3小时前
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
01:29
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
影视圈
6小时前
谢贤离世｜谢霆锋谢婷婷悲发声明赞父亲成就非凡 霆锋吁不要为四哥哭：记住他完美身影就够
00:56
谢贤离世｜谢霆锋谢婷婷悲发声明赞父亲成就非凡 霆锋吁不要为四哥哭：记住他完美身影就够
影视圈
6小时前
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
01:37
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
影视圈
7小时前
谢贤离世丨89岁四哥生前状况曝光 屡传健康亮红灯 医生教留意「面部9大变化」提早预防中风危机
谢贤离世丨89岁四哥生前状况曝光 屡传健康亮红灯 医生教留意「面部9大变化」提早预防中风危机
保健养生
7小时前
谢贤离世丨《杀出个黄昏》拍档林家栋低调发声 蔡卓妍公开珍贵合照谨记四哥人生智慧
谢贤离世丨《杀出个黄昏》拍档林家栋低调发声 蔡卓妍公开珍贵合照谨记四哥人生智慧
影视圈
4小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
7小时前
谢贤离世丨TVB昨晚重播《少林足球》成最后致敬 网民难过不舍四哥谢贤：强雄成绝响
谢贤离世丨TVB昨晚重播《少林足球》成最后致敬 网民难过不舍四哥谢贤：强雄成绝响
影视圈
4小时前
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
影视圈
10小时前