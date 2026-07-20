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谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷

影视圈
更新时间：21:42 2026-07-20 HKT
发布时间：21:42 2026-07-20 HKT

今日（20日）《星岛头条》独家收到消息，香港影坛传奇「四哥」谢贤证实离世，享年89岁。其子谢霆锋悲恸发文证实：「非常遗憾向大家宣布，我的父亲谢贤已经离开我们了。」消息一出令演艺圈相当震惊，不少星友纷纷发文悼念。而谢贤生前极度疼爱的前新抱张柏芝，她虽然未发表任何公开声明，却被发现以极度低调且哀伤的方式，向这位昔日敬重的前老爷告别。

张柏芝低调悼念谢贤

张柏芝已悄悄将个人IG帐号的头像更换为全黑图片，除此之外，她更连续发布了数段限时动态，内容包含了庄严的耶稣神像、全黑图片，以及一段从车内拍摄公路景色的黑白影片。在该段影片中，黑白交错的窗外景致配上了极度悲伤的背景音乐，虽然全程未留下只字片语，但种种迹象皆明显反映出她正因前老爷的离世而情绪低落，难掩心中悲痛。

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谢贤极疼锡张柏芝

事实上，谢贤与张柏芝多年来始终维持著相当良好的关系。即使在谢霆锋与张柏芝宣布离婚后，谢贤也从未对她口出恶言，反而多次在受访时公开称赞张柏芝是「好新抱」，力挺她对两个孙子，大儿子Lucas（谢振轩）与细仔Quintus（谢振南）照顾得无微不至。谢贤生前甚至曾感性地对外表示「对唔住佢哋三个」，字里行间满是对张柏芝母子三人的疼惜与不舍。

谢霆锋返港为谢贤办后事

为了专心处理父亲的后事，谢霆锋目前已全面暂停原定的工作行程并赶返香港陪伴家人。家属方面预计将遵从谢贤生前的遗愿，不举办铺张仪式，低调且一切从简地送别这位叱咤影坛大半生的一代传奇。

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