Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈柏宇43岁生日红馆开唱 开场前绕场收利是 粉丝惊喜送红包贺寿

影视圈
更新时间：21:45 2026-07-20 HKT
发布时间：21:45 2026-07-20 HKT

陈柏宇《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱会》一连三场演出，今日在他43岁生日正日假红馆举行尾场。演唱会吸引陈柏宇圈中好友如Tyson Yoshi与Christy夫妇、林奕匡、少爷占、当奴、林熙彤、林千渟、「泰妹」杨雅文、Lolly Talk成员Sinnie吴倩怡、「阿蛋」黄咏霖及歌坛女新人Vincy苏咏淳等到场支持。

Michael C担任暖场嘉宾自弹自唱两曲

陈柏宇于演唱会开始前出场，笑言：「今次系43岁第一场演出！」感到紧张因此与观众率先见面，并绕场一周与乐迷握手，更在粉丝手中惊喜接到生日利是！Michael C为公司大师兄担任暖场嘉宾，自弹自唱《还剩多少时间才能把你的脸忘了》及即将推出之新歌《伤口不算甚么》两首歌曲。

陈柏宇快歌炒热气氛

陈柏宇首先以《快照》及《旁若无人》两首快歌与一众舞者炒热全场气氛，并再沿L型舞台近距离走到观众席前，在数十位乐迷举起手机簇拥下献唱。快歌后播放由凌文龙、吴肇轩、林千渟、林熙彤、Michael C及泰妹演出的短片《人生四格》，剧情里一家人因激烈争吵遇上交通意外，陈柏宇便再度出场，在翻转的七人车上演唱《命尽头》一曲。

最Hit
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
01:37
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
影视圈
7小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
3小时前
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
01:29
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
影视圈
6小时前
谢贤离世｜谢霆锋谢婷婷悲发声明赞父亲成就非凡 霆锋吁不要为四哥哭：记住他完美身影就够
00:56
谢贤离世｜谢霆锋谢婷婷悲发声明赞父亲成就非凡 霆锋吁不要为四哥哭：记住他完美身影就够
影视圈
6小时前
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
01:37
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
影视圈
7小时前
谢贤离世丨89岁四哥生前状况曝光 屡传健康亮红灯 医生教留意「面部9大变化」提早预防中风危机
谢贤离世丨89岁四哥生前状况曝光 屡传健康亮红灯 医生教留意「面部9大变化」提早预防中风危机
保健养生
7小时前
谢贤离世丨《杀出个黄昏》拍档林家栋低调发声 蔡卓妍公开珍贵合照谨记四哥人生智慧
谢贤离世丨《杀出个黄昏》拍档林家栋低调发声 蔡卓妍公开珍贵合照谨记四哥人生智慧
影视圈
4小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
7小时前
谢贤离世丨TVB昨晚重播《少林足球》成最后致敬 网民难过不舍四哥谢贤：强雄成绝响
谢贤离世丨TVB昨晚重播《少林足球》成最后致敬 网民难过不舍四哥谢贤：强雄成绝响
影视圈
4小时前
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
影视圈
10小时前