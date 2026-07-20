陈柏宇43岁生日红馆开唱 开场前绕场收利是 粉丝惊喜送红包贺寿

陈柏宇《Jason Chan Live in Frames 20周年演唱会》一连三场演出，今日在他43岁生日正日假红馆举行尾场。演唱会吸引陈柏宇圈中好友如Tyson Yoshi与Christy夫妇、林奕匡、少爷占、当奴、林熙彤、林千渟、「泰妹」杨雅文、Lolly Talk成员Sinnie吴倩怡、「阿蛋」黄咏霖及歌坛女新人Vincy苏咏淳等到场支持。

Michael C担任暖场嘉宾自弹自唱两曲

陈柏宇于演唱会开始前出场，笑言：「今次系43岁第一场演出！」感到紧张因此与观众率先见面，并绕场一周与乐迷握手，更在粉丝手中惊喜接到生日利是！Michael C为公司大师兄担任暖场嘉宾，自弹自唱《还剩多少时间才能把你的脸忘了》及即将推出之新歌《伤口不算甚么》两首歌曲。

陈柏宇快歌炒热气氛

陈柏宇首先以《快照》及《旁若无人》两首快歌与一众舞者炒热全场气氛，并再沿L型舞台近距离走到观众席前，在数十位乐迷举起手机簇拥下献唱。快歌后播放由凌文龙、吴肇轩、林千渟、林熙彤、Michael C及泰妹演出的短片《人生四格》，剧情里一家人因激烈争吵遇上交通意外，陈柏宇便再度出场，在翻转的七人车上演唱《命尽头》一曲。