罗子溢隐藏技能解锁 一拖二贴身特训子女「小珍珠」与Eden 网民激赞星级游水教练

41岁的罗子溢是圈中公认的「爱妻号」兼廿四孝爸爸，他与老婆杨茜尧婚后家庭生活美满，两人育有一对可爱子女，分别是长女「小珍珠」Hera，及小儿子Eden。罗子溢经常在社交平台上分享温馨的家庭生活，他在入行前曾担任过救生员，泳术绝对是无庸置疑的专业级别。近日他趁著工作空档，将这项「隐藏技能」大派用场，亲自带领一对宝贝子女到泳池学游水，化身星级私人游泳教练。

罗子溢手把手耐心教导子女泳术

在影片中，罗子溢的一对子女，身穿贴身游泳衣，在爸爸的指导下显得十分雀跃。罗子溢先是重点训练长女「小珍珠」，他让「小珍珠」扶著浮板，凭著昔日的专业知识，用双手轻轻扶著她的头部和腰间，细心纠正游泳姿势，教导她如何在水中放松及发力。「小珍珠」在爸爸的鼓励下表现得甚为勇敢，双腿不停拍打水面；另一边厢，小儿子Eden亦不甘示弱，手持浮板努力练习踢水。罗子溢在泳池中一拖二练习，凭借其出众的泳术，显得游刃有余。

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罗子溢寓教于乐享受亲子时光

在严谨又专业的教学以外，罗子溢亦不忘与子女享受欢乐的亲子时光。训练尾声，他与一对子女一同躺在池边休息，「小珍珠」和Eden乖巧依偎在爸爸身旁，罗子溢脸上流露出满足而幸福的笑容。影片发布后，旋即引来大批网民留言，纷纷大赞罗子溢是「绝世好爸爸」，更有人搞笑留言指「有前救生员教游水，小朋友一定学得好快！」、「小珍珠同Eden好可爱，画面好温馨」，网民纷纷羡慕杨茜尧嫁得一位顾家的好老公。

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