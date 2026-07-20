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Angus张若锜时隔八年再出写真 真空上阵带狗入镜 爆IG收过变态片霸气反击：体积咁细

影视圈
更新时间：20:45 2026-07-20 HKT
发布时间：20:45 2026-07-20 HKT

香港第一女DJ Angus（张若锜）、刘𣪧琦（Suki）、简芷青（Rosa）、李嫦静（静静）及曾夺亚洲小姐「最上镜小姐」的Camilla（李芷菱，现名丁宁）等今日到尖沙咀出席写真祭发布会。任夜场DJ的Angus指八年前曾在台湾出过写真，今次就是第二次出，写真集内的照片意识形态上都会性感，虽有真空但没露点，而现时还有一辑相魅影，主要是一位自己有养狗，所以将会带狗一起去影，让大家看自己的私下生活。至于今次出版数量？他就表示要看预购，自己心目中也会有一个数字，但不算大。

Angus张若锜冇遇过摄影师骚扰

问到影写真时是否有过摄影师骚扰经历？她指没有，表示因为都是与一些相熟的摄影师合作，反而有时出活动见到有些人拿着镜头等专影心口，而自己的IG也收过去小便影片、呻吟声的留言等，这些都是见怪不怪，自己也试过反击，指对方「体积」那么少就不要传比人。
 

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