阮兆辉惊闻谢贤离世感愕然 忆述1953年片场相识赞「贡献好多」望冇痛苦离开

资深粤剧家阮兆辉到书展出席新书《此生笑谈天地间》讲座，今日「星岛头条」独家爆出谢贤离世消息，与对方同期出道的辉哥得知消息后即显得非常愕然，对谢贤离世也感可惜，他指两人相识很耐：「当时系1953、1954年，因为我系永茂电影公司同中联电影企业有限公司，佢系光艺制片公司，佢当时去拍《胭脂虎》。」辉哥又谓记忆中两人虽然没有合作过，但当年在片场经常见到所以相熟：「佢年纪真系大，老实讲，如果佢活得健康，大家希望佢长寿，希望佢冇痛苦离开，冇痛苦系好事。」辉哥又指谢贤对这个行业贡献很多，年轻时有很多建树，故会有很多人纪念他，问到两人对上一次见面或是联络是在何时？他就坦言已「耐到唔记得」。

罗家英选八和主席落败叹心痛

罗家英早前选八和会馆主席落选，辉哥表示自己是支持罗家英，对于对方落选，辉哥说：「坦白讲有啲手段我哋做唔出嘅，人哋做咗，咁我哋可以点？我哋又唔想表现一种所谓输打赢要，你竞选你成功咪成功，失败咪失败啰，一世入面我失败太多，唔争在呢次。」

阮兆辉抱处之泰然心态

至于是否感失望，辉哥指心态是处之泰然，提到家英哥表示有内幕，他说：「呢个肯定啦，总之佢哋做嘅嘢我唔识，我哋系唔会做嘅，我又都唔攻击八和会馆，因为我自己会馆嚟。」对于今次竞选惹来是非，他坦言是非一直有，只是没有张扬，问到看见现在的情况会否感心痛？辉哥谓：「痛又点？梗系痛，如果唔痛点会走出嚟选？几十岁瞓觉好过啦，咪痛多几年啰。我哋系觉得成个制度𥚃面，边一个人都有权利选、你出咩手段，我哋系唔会做嘅，咁我哋可以点？咁咪算啰。」他又坦言现在是他们这辈份的人最心痛，因为大家也是从八和会馆出来，新加入的成员不会为八和心痛，至于下届是否会卷土重来？他则指要等三年，但到时候大家也老了。

阮兆辉获颁银紫荆感开心

另外，提到出书，辉哥指今次是自己第七本著作，书中会提到自己在戏行、电影圈等经历，又笑言虽然会有牢骚，但从不讲假话。对于他早前获香港特区政府公布将颁授银紫荆星章（SBS），表扬他七十多年来致力推广与保存粤剧及南音，他坦言有人承认他的贡献很开心，因毕竟也工作了几十年，但认为这些也是自己应该做的：「本来我应该做的事，你俾封利是我，我当然多谢啦，有人话你应该有人工，但这是我本份应该无人工的。」至于之后会如何庆祝？他笑言这不是自己思想范围，但因喜欢饮饮食食，所以若朋友相约食餐饭也会去，但就不会大肆庆祝：「我80岁生日都无请饮，最好呢度食一餐，𠮶度食一餐，我年纪大喇，分开食最好，如果唔系会好攰。」