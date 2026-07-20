谢贤离世丨前度Coco爆谢贤极致宠爱 曾变卖谢霆锋送赠名车助还债 2千万分手费免耽误旧爱

《星岛头条》今日（20日）收到独家消息，谢霆锋的父亲「四哥」谢贤已离世，享年89岁。四哥谢贤离世，除了其传奇的演艺生涯，他与小49岁前上海女友Coco，当年轰动全城的「爷孙恋」亦再次成为大众焦点。两人自2005年相识相恋，高调走过十多个年头。近日Coco频频拍片剖白这段12年感情的内幕。外界曾盛传四哥谢贤因年事已高，送上高达2,000万元分手费，以免耽误女方青春，但Coco透露，其实两人从未正式说过「分手」，她忆述转捩点在于一次行山，四哥谢贤惊觉自己的身体机能与她出现显著差距，为了让她拥有更好的未来，便鼓励她多离开香港见世面及发展生意。回想起2018年底两人最后一次食饭，四哥谢贤给予她一个大大的拥抱，并慨叹：「这次分开，我们不知道甚么时候再见了」，尽显无奈与不舍。

谢贤前女友Coco自爆昔日拍拖秘闻

外界经常将这段忘年恋与金钱挂钩，但Coco坦言当时自己经济早已独立，买奢侈品亦毫不手软，与四哥谢贤相恋全因被其独一无二的魅力所折服。不过四哥谢贤对她的宠爱确实无微不至，甚至为她的未来做足长远打算。四哥谢贤不仅曾建议并资助她在上海置业，更会买金条让她放入保险箱，霸气承诺：「将来就算妳一无所有，也可以拿出来轻松应付生活。」最令人震惊的是，Coco自爆当年因投资IPO失利而亏蚀巨款，四哥谢贤为了安抚及补贴她，竟毅然将儿子谢霆锋送赠的劳斯莱斯名车变卖，将套现所得的巨款全数交给她还债，可见四哥谢贤对她用情至深。

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谢贤前女友Coco透露曾雪卵

回顾这段横跨多年的深情岁月，Coco坦言心中最大遗憾就是未能生儿育女。她透露早在二十多岁时，已未雨绸缪进行了雪卵手术保存「最好的DNA」，皆因她深信「女人一生，做过母亲才是完整的」。尽管她在身体与经济上完全有能力独立抚养孩子，但她始终坚持孩子必须是「父母爱情的结晶」。在追求「完整家庭」的执著下，Coco不愿仓促行事，最终无奈放弃了当妈妈的心愿。如今四哥谢贤离世，这段曾经轰轰烈烈、超越年龄界限的爱情故事，随著Coco的真情剖白，再次向世人展现了谢贤极致绅士的一面。

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