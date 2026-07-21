《逃学威龙》中史老师陈国新罕现身 年近8旬行动敏捷银发Look依然精灵

周星驰电影《逃学威龙》是不少观众心目中的经典之作，当中饰演的「中史老师」一角的演员陈国新，已有多年甚少在幕前露面。近日有网民去书展时，在香港会议展览中心偶遇陈国新，更将影片分享至社交平台，引起网民热烈讨论。

陈国新边行边睇手机

网民在IG分享在会展捕获陈国新的影片，当日见到已届77岁的陈国新打扮休闲，穿上白色Polo衫及浅色长裤，而头顶见到银发稀疏，不过精神状态极佳，而且行动自如，看起来相当硬朗。陈国新边行边望，一时又低头专注地看手机，似乎是在揾路。

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陈国新是电影界的绿叶演员，同时是一名编剧和导演，才华洋溢。陈国新于80年代入行，参演过近百部电影，其中最为人津津乐道的角色，莫过于在1991年电影《逃学威龙》中，饰演一紧张就口吃的「中史老师」。陈国新在戏中被周星驰饰演的「周星星」捉弄，慌张地说出「我系明朝嘅尚书大人」、「我话晒都系万中无一嘅爱国诗人」等经典对白，成为一代港人的集体回忆。

陈欣健为陈国新哥哥

陈国新除了演出《逃学威龙》，亦曾在《望夫成龙》、《赌侠》等电影中有精彩演出，陈国新已淡出幕前多年，将重心转向电影幕后工作，近日只有2023年电影《风再起时》。陈国新曾在访问中表示自己从未想过加入演艺圈，早年在丽的工作，曾拍过节目《糖黐豆》，而热爱唱民歌的他，最初以歌手身份出道。陈国新胞兄为前警司转职为电影人的陈欣健。

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