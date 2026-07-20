非份之罪丨林秀怡入行18年获网民激赞 男友成「头号粉丝」睇到喊 同居五年考虑雪卵未准备生仔

林秀怡今日为全新节目《重症解密》宣传，在她的受访时，同场与她拍拖九年的男友（阿政）获邀一起受访，他笑指，自己今天跟在女友身边是做助手帮她影相。踏入35岁的林秀怡被问到何时结婚？她感慨说：「25岁做专访时曾说过希望30岁结婚，怎知到了30岁又延至32岁，32岁又再延至现在。」

男友阿政已融入家中

她更大方承认，与男友已同居了近五年，男友早已融入家中，家人已将他当作儿子一样，所以她觉得，男友就像家人般的存在，结婚对他们已纯粹是一个仪式。阿政更搞笑说：「我已入赘！」追问可又打算何时结婚？阿政表示，还差一点点，至于还欠什么？他笑言：「还是欠钱！」林秀怡则称，待自己减肥成功，体重回到51公斤便立即去影婚纱相，问到阿政喜欢女友肥还是瘦？他只说：「我钟意她。」这句话氹得女友笑逐颜开。

林秀怡指生小孩是很大责任

问他们是否留待生小孩才结婚？林秀怡即哗然说：「不是嘛！」因她感到生小孩是很大的责任，两人目前还未做好准备，但考虑到年龄问题，她会考虑「雪卵」，以免日后想生孩子时会后悔。

林秀怡自荐加入《爱．回家》

林秀怡凭近期在剧集《非份之罪》中的演技大获网民赞赏，她即时多谢传媒及广大网民每一句鼓励她的说话。男友阿政即化身「头号粉丝」，透露自己看女友的演出时感动至眼湿湿：「她对我说，对当日的演出没有信心，但我看到她的演出，她与卢宛茵相拥痛哭令人动容，我真的看到眼湿湿，也赞她演得很好。」入行18年的林秀怡再次多谢网民的支持，又称目前还未接到新剧，并考虑自荐，望能加入《爱。回家三代同糖》剧组拍处境剧，希望高层曾励珍让她加入。

