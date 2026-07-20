陈晓华感性发文《勇气》非凭歌寄意 否认放开心态接受爱情：现在专心工作

陈晓华、谭俊彦、林秀怡及梁凯晴今日出席全新节目《重症解密》记者会，齐齐化身「重症调查科」调查员，以侦缉案件形式为每种重症展开深入调查，活动上4位调查员分享拍摄节目时遇上的重案个案外，适逢谭俊彦，林秀怡及梁凯晴同是7月生日，大会即场为3位「7月之星」庆生。

陈晓华身形重返选港姐时磅数

身形明显纤瘦了的陈晓华表示，拍摄该节目过多月内，朝早5时半开始跑步，之后食早餐再开工，觉得早起做运动生活最健康：「其实好耐没有这么大动力量去减肥，已返回选港姐时磅数，可以再选多次港姐！」她又指，因为将要拍新剧，体能上要多需求，问到重拾运动是否因为年头与街头晕倒所以特别注重身体？她称，那次晕倒因为太攰，需要多休息啫而已，不过由于注重健康，现时减少外出食饭及保留体力。

谭俊彦自荐做「金牌媒人2.0」

问到和绯闻男友朱敏瀚分手后，现在又少出街，会大大减少识新男友机会？她即以忙于拍剧拉开话题，却笑言：「有好介绍请通知我！」在旁的谭俊彦即时充当「金牌媒人2.0」说：「不是一定要找林盛斌，与我一起拍剧有好便会介绍给她，而且我们同一经理人，已认识多年知道她钟意诚实、风趣及钟意跑步男仔，（你识不识朱敏瀚?）过去的事，不要讲啦，我帮她筛选。」他又爆陈晓华在拍节目时，已认识了不少医科教授及获取了他们的电话，相信教授有年轻徒弟，或许跟她匹配。问到她是否钟情诚实、风趣同钟意跑步异性？她笑指要求多：「我会个好长的表！」

陈晓华现在忙于工作缘份不强求

陈晓华日前感性在网上吐露最真实的心声：「给所有需要勇气的人，有勇气地给予爱，有勇气地接受爱！谢谢一众以身作则的你们，让这个充满意义的活动被大家看到。」对此，她解释，因为当天在慈善晚会上唱歌，而唱的是一曲《勇气》，很钟意《勇气》的歌词，但完全不是凭歌寄意，还请大家不要错误解读，她说：「我现在忙于工作，缘份这件事，听人家说，不强求时就会来。」谭俊彦透露，陈晓华不断向公司自荐拍玄学节目，所以届时师傅会说给她知道。问到是否已经放开心态接受爱情？陈晓华否认，并指现在专心工作，千万不要错误解读。

谭俊彦每年身体检查注重健康

此外，谭俊彦表示，自己已经不年轻，加上要照顾家人及长辈，所以每年都做身体检查及注重健康，早年已为孩子们买了保险，他说：「畀钱他的话可以花光，但帮他买保险则是长期保障。」