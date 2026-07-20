虾头杨诗敏旧爱邵子风直播遇袭 斩缆回应：佢人生自己负责 预告明年出书讲人生后半场

虾头杨诗敏今日以嘉宾身份到书展出席好友李伟民新书讲座，瘦了很多的虾头指今次将会分享中女人生下半场，又透露下年自己也会出书讲人生后半埸：「有好多新嘅改变，有好多朋友都问我，点解会唔同，因为以前系肥妹仔，其实我冇特登减肥，反而系做多咗运动，食啱嘅嘢，而家生活系我好想成为自己喜欢嘅人。」

虾头杨诗敏以前想脱被导演叫「放过我哋」

提到她早前在电影《今天应该很高兴》中有露背演出，现在靓咗又索咗会否更有信心挑战更大尺度？她笑言以前自己说想脱，导演就叫她唔好：「啲导演话虾头你真系放过我哋啦咁样，但而家有个新嘅转变，我唔知啲导演有冇留意，如果佢哋有留意又觉得可以俾大家睇下一啲全新嘅虾头，都可以嘅。」她又坦言身为演员，就像自己超级偶像梁朝伟一样，可以为角色做好多事情，至于对手是否有心目中人选？她就笑指任何人也可以，但都要看缘份。

虾头杨诗敏对邵子风遇袭唔知情

提到早前虾头旧爱邵子风在直播期间遇袭，她指当时忙着工作，所以不知道，是经朋友告知，至于事后有否联络对方？她说：「冇联络啦，佢自己嘅人生，佢自己负责返，每个人都系咁样，人哋嘅事，我都干涉唔到咁多，我顾掂自己先啦。」