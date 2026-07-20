谢贤离世｜曾为谢霆锋离婚感触落泪  极锡张柏芝自觉对不起前新抱  澄清无不满王菲

《星岛头条》今日（20日）收到独家消息，谢贤今日证实离世，享年89岁。谢贤对一对子女谢霆锋及谢婷婷疼锡有加，谢贤亦表示这辈子最成功的「代表作」，其实是谢霆锋。随著四哥的辞世，他与谢霆锋的父子情、对前媳妇张柏芝的心痛，以及对王菲的真实看法，再次成为外界回忆与讨论的话题。

谢贤谢霆锋曾「不太熟」

回顾谢贤与谢霆锋的关系，其实并非一开始就如此亲密。当年谢贤与狄波拉离婚后虽保持友好，但因多年来忙于工作，与一对子女相处的时间并不多。谢贤曾在节目中坦言与儿子「唔系好熟」，因为双方各自忙于拍戏，有时三、四个月都见不上一面，甚至连电话都没有。

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谢霆锋公开向谢贤道歉

这对父子的关系转捩点，或许是霆锋日渐成熟后的感悟。2010年，谢霆锋夺得金像奖最佳男主角，他在台上重提自己18岁夺得最佳新演员时，曾不知天高地厚地把奖座放在枱面，反问常把拍戏经验挂在嘴边的父亲：「你有冇攞过金像奖？」这番话一直哽在霆锋心里十几年。他在台上向父亲道歉：「希望佢原谅呢个不知天高地厚、无礼貌嘅小朋友……老窦，对唔住。」

谢霆锋送楼送车尽展孝心

随著年纪渐长，霆锋留意到父亲有亲自收集他新闻的习惯，也感受到父亲老去后觉得自己「帮不了甚么」的沮丧。为了不留遗憾，一向不擅表达爱意的霆锋开始改变，用实际行动向父亲表达孝心。他不仅曾送上价值500万的劳斯莱斯名车，更在父亲节前夕斥资8,500万，购入浅水湾道怡峰一个实用面积近二千呎的海景单位送给谢贤（以谢贤原名谢家钰登记）。

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谢贤曾为谢霆锋离婚落泪

虽然谢贤让儿子自由发展，但谈及谢霆锋与张柏芝的离婚，四哥仍难掩心中遗憾。他曾因想到霆锋发生过的事而感触落泪，透露霆锋其实很爱孩子，每次分开时，两个孙子都不舍得跟爸爸说再见。

谢贤对张柏芝高度赞赏

而在这段关系中，谢贤对前媳妇张柏芝的人品、孝顺及照顾家庭的付出，始终给予高度肯定。他曾大赞柏芝是个好妈妈，并透露离婚后柏芝仍会让孩子与谢家保持联系，当他想见孙子时，柏芝不仅没有阻拦，还会主动安排见面。看到张柏芝独自辛苦照顾两名孩子，谢贤曾坦言感到相当心疼，甚至曾感性表示，有时看到柏芝的辛劳会忍不住落泪，更曾愧疚地说过：「我觉得自己对不起他们三个。」这句「三个」指的正是张柏芝与两个孙子，流露出四哥对前媳妇一路走来的万般不舍。

谢贤澄清无不满王菲

多年来，即便谢霆锋后来与王菲世纪复合，谢贤也从未公开批评过王菲。面对外界的种种揣测，谢贤过去受访时曾亲自澄清，自己并没有「不喜欢王菲」，外界会有此误解，只是因为彼此私下接触不多。对于儿子的感情选择，四哥展现出开明父亲的风范。他认为：「这是霆锋的私事」，只要儿子过得开心即可。谈及锋菲复合，谢贤亦豁达地表示：「我儿子现在这么开心，一定有原因。」

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