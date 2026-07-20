谢贤离世丨《杀出个黄昏》拍档林家栋低调发声 蔡卓妍公开珍贵合照谨记四哥人生智慧

谢霆锋的父亲谢贤（四哥）今日（20日）被《星岛头条》独家曝光死讯，震惊整个娱乐圈。谢贤纵横影坛数十载，地位崇高且人缘甚佳，其离世消息公开后，曾与谢贤合作的林家栋回复《星岛头条》外，蔡卓妍也在社交平台发文悼念。

林家栋：留待谢贤屋企人安排好一切

林家栋早年在TVB经典喜剧《难兄难弟》续集《难兄难弟之神探李奇》中，模仿谢贤饰演角色「谢四」，近年林家栋在其监制的电影《杀出个黄昏》与谢贤合作。对于谢贤离世，林家栋以短讯回复《星岛头条》：「唔好意思，喺呢个阶段我觉得我唔适合讲太多嘢，留待佢屋企人安排好一切先啦。🙏🙏🙏」

李司棋欣赏谢贤乐观态度坦荡

谢贤昔日剧集拍档李司棋接受《星岛头条》访问，李司棋得悉四哥离世，坦言连对方有病也不知，因从来合作后就少联络对手。李司棋谈到对谢贤最深刻印象，是二人拍完《萧十一郎》后，有一次在中环塞车期间，看到街上一位男士好有型，一身皮褛、米色裤和啡色鞋很像外国人，李司棋去到置地广场才知该有型男士原来是谢贤，四哥还很客气请她饮茶，令李司棋至今难忘。

李司棋对谢贤另一个印象，是十几年前从新闻看到他被记者追问消瘦原因，竟乐观及高EQ回应：「系呀！我就来死啦！」李司棋欣赏四哥乐观不避忌又坦荡荡的态度，坦言89岁大年纪，以中国人讲法是笑丧，李司棋虽然觉得可惜，但赞扬谢贤由粤语片至今时依然靓仔，从来都有型。

姚炜大赞谢贤非常君子

姚炜于1981年曾与谢贤在TVB剧集《情谜》合作，她向《星岛头条》透露与四哥是「锄DEE」脚，经常被四哥嘲笑是「水鱼」。姚炜形容谢贤为人烂玩，但即使羸输都笑，是一日笑到黑的人，更大赞四哥非常君子。姚炜忆当年拍《情谜》一场水底戏，由于她可以在水底闭气好长时间，四哥见到姚炜久久未上水，担心她出意外，慌忙呼唤工作人员：「快睇睇大旧（姚炜花名）有冇事！」姚炜大赞谢贤很关心对手，跟大家合作相处很好。

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蔡卓妍贴谢贤合照怀念

与谢贤关系友好的蔡卓妍（阿Sa），在IG载多张与四哥的合照，并发文悼念。蔡卓妍在帖文中写道：「我最敬爱嘅四哥，一路好走。多谢你带俾我所有嘅欢乐，仲有你所有嘅人生智慧分享，永远怀念你。」从蔡卓妍分享的照片中，见到两人曾在不同场合留下珍贵回忆，无论是开心聚餐还是私下见面，谢贤脸上总是挂著慈祥的笑容。而蔡卓妍像小女孩般依偎在旁，足见两人感情深厚。

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余安安被谢贤嗌「妖女」

余安安在IG贴出谢贤年轻时的照片，以及二人合照留言：「还记得年轻时在邵氏拍电影，因为楚原叔嘅关系，有机会认识好些前辈。有时在中间一段好长嘅打光时间或收工，我哋会去狄龙哥哥屋企打牌过日神！当时有幸认识四哥，我就一直叫佢做偶像，因为佢为人潇洒，有型，靓仔，风趣！我其实唔系好识打牌，但系成日赢钱，所以佢封咗个名俾我叫做『妖女』。永远英俊潇洒靓仔嘅偶像『四哥』，一路走好！永远怀念」。

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