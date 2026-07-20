谢贤离世｜谢贤大半生奉献影坛 创最年长金像影帝纪录 《少林足球》「强雄」一角最经典

今日（20日）《星岛头条》独家收到消息，谢霆锋父亲「四哥」谢贤离世，享年89岁。回顾四哥传奇的一生，他不仅是香港粤语片黄金年代的代表人物，最令人津津乐道的，莫过于他在2022年凭借电影《杀出个黄昏》，以85岁高龄首度入围香港电影金像奖「最佳男主角」，并一举击败众多强敌封帝。他不仅创下金像奖史上年纪最大的得奖影帝纪录，当晚宣布赛果一刻，台下全场更站立为他欢呼鼓掌。当四哥听到林家栋称赞他是金像奖史上第一位获全场起身鼓掌的影帝时，他激动得双手合十作90度鞠躬，以表对台下众人的深深谢意。

谢贤创下金像奖史上年纪最大影帝

其实在勇夺影帝之前，香港电影金像奖大会早于2019年4月，已向谢贤颁发了第38届的「终身成就奖」，以表扬他大半生在香港电影与电视发展上所作出的杰出贡献。这项最高殊荣绝对是对四哥在影坛卓越成就的最佳肯定，证明了他在香港电影界无可取代的地位与深远影响。谢贤自16岁入行，演活过无数经典角色，由黑白粤语长片走到彩色大银幕，再跨足电视圈，他的一生就等同于一部香港影视发展史，能够在晚年先后拿下终身成就奖及最佳男主角，四哥谢贤的演艺生涯可谓完美无憾。

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谢贤演出《少林足球》「强雄」成经典

四哥谢贤虽然已经告别尘世，但他留下的经典影视作品将永远陪伴著几代香港人成长。在电影方面，除了遗作《杀出个黄昏》，他在1967年主演的《英雄本色》演活了释囚李卓雄一角，启发了后来吴宇森重拍同名经典；而他在周星驰电影《少林足球》中饰演的反派「强雄」，一句「球证、旁证、足协、足总、足委，全部都系我嘅人，点同我打呀？」至今仍是网民爱用的金句。电视界方面，他在无线剧集《千王之王》中饰演的「南神眼」罗四海、《万水千山总是情》的阮庭深，都是深入民心的代表作。谢贤的离去象征著一个时代的终结，但他潇洒的身影将永远留在广大影迷心中。

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