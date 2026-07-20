跳祭少女放飞假期丨孖32岁陈海宁做节目被网民嘲笑「哪有少女」 26岁何洛瑶霸气还击：十年后拍都系少女

26岁何洛瑶(Sica)和32岁陈海宁今日到九龙湾为主持之节目《跳祭少女放飞假期》宣传。二人表示，原本19日的行程十分紧凑，每天通告是早上六时，二人便提早于凌晨三时起床，所以起床对她们来说是一项难度，由于打风关系令她们有多一天私人时间逛街购物，在完成工作后有私人时间令她们感到十分开心。

何洛瑶攀绳高度如「国际金融中心」吓到脚软

此行令她们最难忘是攀绳活动，觉得这行程令有如经历了生死，玩绳索大家要有勇气及支持大家，Sica说：「那高度在心目中就似国际金融中心那么高，吓到脚软要顶硬上，大家双脚都震个不停。」另外，她们又指「毛笔祭」及「十万石祭」是另一个难忘。「十万石祭」难忘的是与当地人连结，还要是整个社区不停见到，二人说：「我们穿浴袍又一齐跳大轮舞，（这次有冇性感演出？）性感演出是身上只围上毛巾去焗桑拿，有湿身更有艳遇，就是在跳狮子舞时。」陈海宁更说：「在日本我们真正打开了姊妹们的国际市场！（认识到靓仔？）有很多，但我识他，他却不认识我。」她们没有因此觉得可惜，Sica笑指，望下都好。

陈海宁自认「不知丑」自封少女

节目快将播出便有网民笑住质疑，「节目中哪有少女？」问她们听到这说法可有不开心？陈海宁觉得是搞笑而已，因她看到有粉丝解释指，其实是「少女」即是两个女仔。更说：「我觉得Sica系少女，因为我就是不知丑，我觉得我系少女！」Sica帮口解释，少女都只是意识形态，只要开心一齐合作已经很开心，更说：「我们十年后拍，一样都系少女，几多岁都系少女！」

