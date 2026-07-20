谢贤离世｜谢霆锋谢婷婷悲发声明赞父亲成就非凡 霆锋吁不要为四哥哭：记住他完美身影就够

《星岛头条》独家收到消息，香港影坛巨星「四哥」谢贤已与世长辞，享年89岁。其子谢霆锋与女儿谢婷婷共同在社交媒体上发布声明，证实了此一沉痛消息。原先正在内地为演唱会进行筹备的谢霆锋已急赶回香港为父亲处理后事。

谢霆锋谢婷婷证实父亲安详离世

谢霆锋与谢婷婷在联合声明中写道：「我们怀著无比沉痛的心情，向大家公布我们挚爱的父亲谢贤先生与世长辞。」文中提到，谢贤在家人陪伴下安详离世，结束了他精彩丰盛的一生。他们赞扬父亲「才华横溢，成就非凡」，不仅是备受尊敬的演员与艺术工作者，其独特的个人风采与真挚性情，也为香港电影及演艺事业带来深远影响，他的精神将会长留大家心中。文末，家人恳请外界给予空间，并对各界的关心与支持表达了衷心感谢。

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谢霆锋：请记住他最潇洒的模样

除了联合声明，谢霆锋也发表了个人长文，分享他对父亲的思念。他写道：「非常遗憾向大家宣布，我的父亲谢贤已经离开我们了。」他形容父亲将一生奉献给影视与娱乐，即便在低谷时，也始终坚持以最完美的状态出现在萤幕前，因为父亲常说：「the show must go on——表演必须继续下去。」

谢霆锋吁不要为谢贤哭

谢霆锋感性地表示，大家想起「四哥」，不必为他哭，也不必太伤心，因为父亲会觉得那样「不够潇洒」。他希望大家只要将那个「永远充满魅力、充满笑容的完美身影长留在心中，便足够了。」字里行间流露出对父亲深深的敬爱与理解。

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