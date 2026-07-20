余文乐王棠云离婚丨余文乐曾患惊恐症停工消失5年 惨被嘲「男神崩坏」 复出拍TVB综艺《与天地对话》

44岁的艺人余文乐，今日（20日）突然与台湾「皮带大王」千金王棠云同步在社交平台宣布离婚，结束9年婚姻关系，两人均表示是和平分手，未来将共同抚养孩子。王棠云在发文中写道：「婚姻之中我们都学到了很多，我们还是很关心对方，只是彼此之间少了这一层关系。这不是什么悲伤难过的事情，因为我们会更好。」她更称余文乐「还是那个好爸爸、好伙伴，还是这个家的避风港」，二人「还是一辈子的家人」。

余文乐曾患惊恐症颜值大跌

余文乐近年来的演艺生涯，可谓充满挑战。自2017年结婚后移居台湾，他大幅减少在香港的公开露面，将重心转移至家庭与个人品牌。然而在2023年，他罕有地剖白自己消失幕前近五年的真正原因，是深受「惊恐症」折磨。他透露在疫情期间病情加剧，发作时会极度恐慌，只想立刻逃离现场，完全无法控制自己。他直言：「我那时候无法控制自己的病情，有尝试过想好好控制，不想再让这件事发生。」这个病症不仅影响了他的工作心态，一度「越来越不喜欢工作」，同时承受著外界对其外貌「颜值大跌」、「男神崩坏」的批评，身心备受压力。

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余文乐病愈后复出头炮拍TVB节目

余文乐于2014年创立的服装品牌MADNESS，以及转向幕后发展，享受「不用见人」的幕后岗位，希望与自己欣赏的导演和演员合作，创造出有深度的作品。经过一段时间的休养，他的惊恐症病情已趋稳定。余文乐于2024年终于全面复出，为TVB拍摄综艺节目《与天地对话》，去年他在澳门出席NBA传奇名人赛事，与一众名宿落场打篮球，令人惊喜。现时与王棠云离婚后，余文乐揭开人生新一页。

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