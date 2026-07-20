余文乐王棠云离婚｜婚变疑早现端倪  上次晒夫妻合照一片模糊  男方曾被指背揽女

余文乐和王棠云今日（26日）突然宣布离婚，结束7年婚姻，消息震惊娱乐圈。二人同步在社交媒体上发文，表示是和平分手，余文乐强调「我们依然会像家人一样，共同爱护和教育我们的孩子」，而王棠云亦大方称赞余文乐是「一位好爸爸」。

余文乐离婚有迹可寻

虽然二人强调关系良好，但婚变传闻早已非朝夕之事。有眼尖的网民发现，昔日热衷于「放闪」的余文乐，近年在IG上已鲜有分享太太王棠云的照片，夫妻关系的转变似乎早有迹可寻。

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余文乐2025年后未有放闪

翻查余文乐的IG，对上一次出现王棠云的身影，已是2024年12月31日的帖文。当时他上传了数张照片回顾该年，并写下对新一年的期许，然而在两张包含王棠云的照片中，她都并未清晰露面。其中一张家庭照，王棠云的脸孔完全被散景效果模糊化，只剩下一个朦胧的轮廓。

余文乐将王棠云模糊化

另一张疑似是二人婚礼或派对上的合照，虽然气氛看来浪漫，但整体灯光极为昏暗，加上烟火效果，两人的样貌在光影下显得相当模糊，难以看清表情。这种种不寻常的举动，与过往大方分享恩爱点滴的风格大相径庭，早已让外界对他们的婚姻状况产生诸多揣测。

余文乐曾将IG清空

更早之前，余文乐在2023年的最后一天，曾无预警地将IG帖文几乎全部清空，并发文称要「重新开始」，当时已即时引发轩然大波，婚变传言甚嚣尘上。事后他虽解释是「强迫症」发作，想重新整理版面，但未能完全平息外界的疑虑。

余文乐被指背王棠云揽女

余文乐疫情期间多留台湾陪老婆及子女，但亦时常回港。2021年时，余文乐回港完成隔离出关后，有报道指他现身中环夜店，被多位妙龄少女包围，聊天时又咬耳朵又揽，场内众人不戴口罩亦随处吸烟。其后凌晨3点，余文乐再现身另一夜店，身边仍有不少女生陪伴，被指互相勾搭兼跳热舞。报道见街后王棠云公开撑余文乐，并在IG帖图表示：「阿乐跟姐姐之间聊个天而已，在Party想讲话也只有这种方式吧，还是有人是传简讯？或是如果你们有其他推荐的方式告诉我？我下次试试看」。

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