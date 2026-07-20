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世界杯闭幕礼2026｜麦当娜BTS上阵救唔到 Justin Bieber唱慢歌赶客 巨星献唱沦「咪嘴大赛」

影视圈
更新时间：15:14 2026-07-20 HKT
发布时间：15:14 2026-07-20 HKT

2026世界杯决赛及闭幕礼于香港时间今日凌晨于美国新泽西州大都会人寿球场举行，赛事前后均安排大型表演，星光熠熠，惟演出质素随即惹来争议。闭幕礼方面，荷里活动作巨星汤告鲁斯（Tom Cruise）到场致辞，歌手珍妮花赫逊（Jennifer Hudson）献唱美国国歌，另有英国歌手Robbie Williams、美国歌手Nicole Scherzinger及意大利歌手Laura Pausini等相继登场。网络红人IShowSpeed及歌手Post Malone亦有份演出，惟IShowSpeed演唱其单曲《World Cup (Champions)》时，被指人声明显与现场口型不符，疑为预录，大批网民随即在社交网上揶揄，形容是次表演沦为「咪嘴大赛」。

朗尼批垃圾

中场表演方面，今届决赛为世界杯历史上首次设有中场骚，由英国摇滚班霸Coldplay主音Chris Martin协助策划，阵容包括天后麦当娜（Madonna）、Shakira及天王Justin Bieber，Madonna更由巴西球王朗拿度（Ronaldo）及朗拿甸奴（Ronaldinho）护送出场，娜姐唱出经典歌《Music》，韩国天团BTS亦登台唱出《Dynamite》。Justin自弹自唱《Everything Hallelujah》，并改歌词唱成「World Cup Hallelujah」；网民批评他选唱该慢歌，完全不适合世界杯的气氛，指其歌曲选择甚差。演出虽然星光熠熠，却未获一致好评。前英格兰球星朗尼（Wayne Rooney）于节目现场担任评述嘉宾，被问及对中场骚有何感想时，直言「我钟意好多位表演嘉宾，但都觉得个骚好垃圾」，又指自己心思一直只想快点睇波。是次中场骚令原定15分钟，不过最终长达逾27分钟，亦成为球迷热议话题之一。

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