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余文乐王棠云离婚丨「皮带大王」千金父亲为全球最大皮带厂总裁 家族曾陷近5亿港元破产危机

影视圈
更新时间：16:00 2026-07-20 HKT
发布时间：16:00 2026-07-20 HKT

余文乐与王棠云今日（20日）分别在IG宣布离婚，结束9年婚姻，一对仔女将由二人共同抚养。余文乐于2017年底突然宣布与拍拖一年的「皮带大王」千金王棠云结婚，当时双喜临门，翌年5月诞下大仔余初见，两年后再诞细女余初心。

王棠云从小家境优渥

王棠云不但是台湾模特儿，家世背景亦显赫。王棠云的父亲王东生为全球最大皮带厂「亚美集团」的总裁，主要生产真皮皮带与皮件，全盛时期规模庞大。王棠云为家中独生女，从小家境优渥，被外界封为「皮带千金」、「亿万千金」，是名符其实的白富美。

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不过王棠云与余文乐新婚不久，其家族企业却惊爆出现重大财务危机。据台媒报道，亚美集团因资金周转不灵，积欠厂商高达20多亿新台币（约4.84亿港元），公司甚至濒临倒闭。当时又传出有黑衣人跑到王棠云所属的经理人公司楼下站岗讨债。王家在同年8月，于台中七期重划区的5户亿万豪宅，遭法院查封并强制拍卖。王棠云当时回应表示：「爸爸公司的事交给长辈处理」。

余文乐曾称养王棠云

面对王棠云家族陷入财务危机，余文乐当时展现出极大的责任感。二人到澳洲举办庄园户外婚礼，只邀请至亲好友出席。余文乐曾向台媒表示：「未来我和太太（的生活），也希望是我负责（开销），不希望她来工作，除非她很想工作，我会尊重她。」

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