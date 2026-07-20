余文乐、王棠云宣布离婚 8年婚姻和平告终 未来共同抚养孩子

香港艺人余文乐与台湾模特儿王棠云今日（7月20日）同步于社交媒体上宣布离婚，为8年婚姻画下句点。两人均表示是和平分手，未来将共同抚养孩子，并强调「永远是家人」。

余文乐：我们永远是家人

余文乐在他的IG限时动态上发布了一张星空下的家庭剪影照，并写道：「我们达成共识，尊重并祝福彼此的人生选择。感谢你作为妈妈作为妻子付出的一切，往后我们永远是家人。」以简洁的文字，表达了对王棠云的感谢与未来的祝福。

王棠云赞余文乐好爸爸

与此同时，王棠云也在个人Instagram上发表长文，坦言离婚「真的不是一件容易的事情」，但强调这并非悲伤的结束。她写道：「婚姻之中我们都学到了很多，我们还是很关心对方，只是彼此之间少了这一层关系。」王棠云形容，这个家的爱依然完整，余文乐「还是那个好爸爸、好伙伴、这个家的避风港」，并表示「我们还是一辈子的家人」。文末她感性地说：「经过了这么多年，彼此也成长了很多，不知道未来是条什么路，但至少我们都很勇敢。也还是谢谢你一直在身边。」

余文乐王棠云和平分手

余文乐与王棠云于2017年12月结婚，育有一子一女。两人从昔日的甜蜜夫妻，到今日和平分手，各自的声明都充满了对彼此的感谢与对未来的期许，展现了成熟的态度。