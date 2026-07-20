Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁芷珮一家五口新加坡返港遇正筲箕湾停水 狼狈上网求助要揾地方冲凉

影视圈
更新时间：22:00 2026-07-20 HKT
发布时间：22:00 2026-07-20 HKT

有「旅游达人」之称的梁芷珮（Christy）经常周游列国，与老公寓工作兼享受人生，近日更带同三个仔女到新加坡旅行，昨晚（19日）一家人从新加坡结束旅程返港，却遇上意想不到的筲箕湾一带暂停食水供应「灾难」。

梁芷珮两母女一脸疲态

梁芷珮昨晚在其IG分享「惨况」，见到她刚回到家一脸疲态，一脸无奈地靠著行李箱，而女儿则在身后做出「倒竖葱」手势，表达不满。梁芷珮留言：「一返嚟开电视，东张就讲紧筲箕湾爆水喉⋯一落机冇得冲凉⋯系一件好惨嘅事嚟㗎⋯有冇人可以话俾我知今晚会唔会有返水？我要揾地方冲凉啊！」

相关阅读：「TVB旅游达人」梁芷珮献吻大仔贺22岁生日  越大越靓仔撞样郑伊健  港大毕业两度入选港队

梁芷珮所居住的筲箕湾区，昨日因一条18吋食水管道破裂，造成筲箕湾一带突发食水供应受阻，导致区内居民及商户大受影响。梁芷珮最终成功「扑水」解决问题，并在IG限时动态更新进展，透露向健身教练求助，并前往其健身室冲凉。

梁芷珮感谢教练出手

梁芷珮分享一家五口在晚上9时52分齐齐出动去冲凉，笑言：「好搞笑啊，成家出去冲凉。」梁芷珮梳洗完后，不忘开心自拍，并摆出V字手势，写上「凉已冲」，并感谢教练：「好彩有师傅咋」、「住得近有着数」。

相关阅读：旅游达人梁芷珮外游与死神擦肩而过 自驾游遇塌树意外车揸快小小就中招

最Hit
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
01:37
谢贤离世享年89岁 谢霆锋急返港尊重遗愿低调处理后事丨独家
影视圈
7小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
3小时前
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
01:29
谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动
影视圈
6小时前
谢贤离世｜谢霆锋谢婷婷悲发声明赞父亲成就非凡 霆锋吁不要为四哥哭：记住他完美身影就够
00:56
谢贤离世｜谢霆锋谢婷婷悲发声明赞父亲成就非凡 霆锋吁不要为四哥哭：记住他完美身影就够
影视圈
6小时前
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
01:37
谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范
影视圈
7小时前
谢贤离世丨89岁四哥生前状况曝光 屡传健康亮红灯 医生教留意「面部9大变化」提早预防中风危机
谢贤离世丨89岁四哥生前状况曝光 屡传健康亮红灯 医生教留意「面部9大变化」提早预防中风危机
保健养生
7小时前
谢贤离世丨《杀出个黄昏》拍档林家栋低调发声 蔡卓妍公开珍贵合照谨记四哥人生智慧
谢贤离世丨《杀出个黄昏》拍档林家栋低调发声 蔡卓妍公开珍贵合照谨记四哥人生智慧
影视圈
4小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
7小时前
谢贤离世丨TVB昨晚重播《少林足球》成最后致敬 网民难过不舍四哥谢贤：强雄成绝响
谢贤离世丨TVB昨晚重播《少林足球》成最后致敬 网民难过不舍四哥谢贤：强雄成绝响
影视圈
4小时前
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
陈庭欣告别奢华九肚山大宅  黄大仙5百呎新居内部曝光  装修亲民实用物件之间零距离
影视圈
10小时前