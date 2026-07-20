梁芷珮一家五口新加坡返港遇正筲箕湾停水 狼狈上网求助要揾地方冲凉

有「旅游达人」之称的梁芷珮（Christy）经常周游列国，与老公寓工作兼享受人生，近日更带同三个仔女到新加坡旅行，昨晚（19日）一家人从新加坡结束旅程返港，却遇上意想不到的筲箕湾一带暂停食水供应「灾难」。

梁芷珮两母女一脸疲态

梁芷珮昨晚在其IG分享「惨况」，见到她刚回到家一脸疲态，一脸无奈地靠著行李箱，而女儿则在身后做出「倒竖葱」手势，表达不满。梁芷珮留言：「一返嚟开电视，东张就讲紧筲箕湾爆水喉⋯一落机冇得冲凉⋯系一件好惨嘅事嚟㗎⋯有冇人可以话俾我知今晚会唔会有返水？我要揾地方冲凉啊！」

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梁芷珮所居住的筲箕湾区，昨日因一条18吋食水管道破裂，造成筲箕湾一带突发食水供应受阻，导致区内居民及商户大受影响。梁芷珮最终成功「扑水」解决问题，并在IG限时动态更新进展，透露向健身教练求助，并前往其健身室冲凉。

梁芷珮感谢教练出手

梁芷珮分享一家五口在晚上9时52分齐齐出动去冲凉，笑言：「好搞笑啊，成家出去冲凉。」梁芷珮梳洗完后，不忘开心自拍，并摆出V字手势，写上「凉已冲」，并感谢教练：「好彩有师傅咋」、「住得近有着数」。

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