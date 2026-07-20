谢贤离世丨四哥4月最后露面现身山顶叹咖啡 坐轮椅撑拐杖身形消瘦仍不失巨星风范

今日（20日）《星岛头条》独家收到消息，谢霆锋父亲「四哥」谢贤离世，享年89岁。谢贤自2022年凭电影《杀出个黄昏》勇夺香港电影金像奖影帝后，已未见演出新作，近年更减少公开露面，过深居简出的退休生活。今年4月底曾有网民在香港太平山顶「野生捕获」谢贤，是其最后一次露面。

谢贤身形消瘦脸颊微凹

当日有网民在山顶一间咖啡店偶遇谢贤与友人聚会，据网民描述，谢贤当日穿上暗红色运动服，搭配蓝色长裤与长筒袜，并戴上黑色Cap帽及太阳眼镜，脑后紥起招牌小马尾，表现低调。虽然谢贤的身形明显比以往消瘦，脸颊微凹，且疑似因牙齿脱落导致嘴部有轻微内缩，但并见谢贤佩戴假牙。

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网民当时曾礼貌要求合照，获心情大好的谢贤一口答应。无论是坐在轮椅上还是配合镜头，谢贤都极具耐性，而且全程面带微笑，毫无架子，腰板挺得笔直，展现亲民的巨星风范。

谢贤近年健康大不如前

谢贤随著年纪渐长，近年的身体状况已大不如前，出入要依赖轮椅代步，并需要拐杖辅助。据了解，谢贤晚年所居住的海景豪宅，由儿子谢霆锋所安排，而且为确保父亲得到最好的照顾，谢霆锋特别聘请四名具备医护背景的专业看护，以24小时三班制的方式全天候照料谢贤的起居饮食及复健。