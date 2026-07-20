谢贤离世丨细数一生5段情史 两度离婚与前妻仍是朋友「爷孙恋」Coco最轰动

《星岛头条》今日（20日）收到独家消息，谢霆锋的父亲「四哥」谢贤已离世，享年89岁。谢贤纵横演艺圈逾半世纪，除了在银幕上留下无数经典作品，其感情生活同样丰富，一生经历过五段感情，而且与每位前度都保持友好关系，至今仍是津津乐道的佳话。

谢贤嘉玲被视为「金童玉女」

回顾谢贤的情史，其首任圈中对象，是50年代粤语片时期的著名女星嘉玲，二人当年同属一间电影公司，在银幕内外都是公认的「金童玉女」。有指谢贤与嘉玲拍拖长达7年，却因谢贤正值盛年又生性贪玩，而嘉玲则渴望结婚，最终因步伐不一致而分道扬镳。

谢贤萧芳芳曾拍拖一年

谢贤在60年代后期，四哥与「七公主」之一的萧芳芳擦出爱火，但萧芳芳为人勤奋好学，谢贤却信奉及时行乐，二人在生活的理念上大相径庭，为免耽误萧芳芳的前程，谢贤选择主动退出，结束一年多的短暂情缘。

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谢贤不顾反对娶甄珍

谢贤到1974年不顾外界与女方家人的反对，与当年红透半边天的台湾女星甄珍在香港秘密注册结婚。其后有传因著名导演刘家昌介入导致婚变，最终谢贤与甄珍仅维持未到三年的婚姻，以离婚收场。谢贤与甄珍离婚多年，曾在公开场合重逢，二人仍展现出友好的关系。

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谢贤与甄珍离婚后翌年追求狄波拉，二人拍拖一年，于1979年再婚。狄波拉婚后为谢贤诞下谢霆锋及谢婷婷，一家四口曾是香港最受瞩目的明星家庭。直到1995年谢贤与狄波拉突然宣布离婚，五年后狄波拉改嫁新加坡籍机师「胡须Kong」江耀城。但谢贤与前妻狄波拉及其现任丈夫相处融洽，不时见到三人行开餐，更与一对仔女聚会，堪称娱乐圈中离婚夫妻的典范。

谢贤传赠8位数分手费予Coco

谢贤步入晚年曾谱出一段轰动全城的「爷孙恋」，于2005年结识年轻49岁的上海女友Coco，谢贤对Coco宠爱有加，二人经常形影不离，高调相恋长达十多年。及后传出谢贤有感自己年事已高，不愿耽误女方的青春而选择分手，当年还有传谢贤赠予Coco高达2,000万元分手费，展现极致的绅士风度。

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谢贤一生风流潇洒，亦贯彻其人生「潇洒哲学」，昔日曾在节目中爆出金句：「男人可以风流，但不可以下流。」对于男人的魅力，谢贤曾称取决不在于年龄：「男人最紧要就系潇洒，英俊同年轻与否都冇乜所谓」、「男人一定要潇洒，我行路𠮶阵，条腰永远都系直嘅。」并分享数十年来靠体操与节制饮食来保持身形的秘诀。