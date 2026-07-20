世界杯决赛丨林盛斌张坚庭全家撑西班牙 Alton以「市民王先生」受访 余德丞评阿根廷输品

2026世界杯冠军战于今日（20日）凌晨圆满落幕，最终西班牙以1:0击败阿根廷，是西班牙继2010年后第二次取得世界杯冠军。今场世纪瞩目的世界杯冠军战，吸引全城关注外，不少艺人亦挨更抵夜，投入这场足球狂热，有人在豪宅宴请亲朋，也有人到商场、餐厅与市民一同观战。

林盛斌、张坚庭全家力撑西班牙

林盛斌（Bob）昨日原本要为即将举行的Talk Show闭关写稿，但他在比赛前一度内心挣扎：「其实我今晚真系好想开夜车温吓书，话晒嚟紧仲有几个月就系talk show……但系等阵又好想睇阿根廷对西班牙，点算呢？」其大女林菲儿（Faya）也在IG分享一家人在豪宅内睇世界杯，当西班牙以1:0领先时，林盛斌的家人兴奋得手舞足蹈，尖叫声震耳欲聋，看来全家都是西班牙的忠实拥护者。

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而导演张坚庭与穿上红色战衣的太太杨诺思一同在家观赛，为西班牙打气。张坚庭表示：「今晚和太太捧西班牙，毕竟有六年前复活节跟细仔去Barcelona地中海比赛。还有健康零食。」可见张坚庭夫妇对西班牙有一份特殊的情意结。而林作同样在豪宅内睇世界杯，仲有一大班朋友参与，林作穿上红色球衣留言：「多谢西班牙 🇪🇸」。

范振锋、伍仲衡夫妇齐撑阿根廷

与此同时，范振锋、伍仲衡（Harry）夫妇则选择支持阿根廷，同样选择外出与市民一同感受大赛气氛。范振锋在IG分享在黄埔的商场照片，并留言：「开波喇！现场好多人钟意阿根廷。」而伍仲衡夫妇更身体力行，双双穿上阿根廷国家队球衣，以示支持。

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余德丞赛前问民意赛后评阿根廷输品

余德丞在赛前曾在IG的限时动态发起投票，询问网民意见应该支持哪一队，并表示收到的私讯「绝大部份都系西班牙」，而YouTube则「50/50」。不过随住比赛的进行，余德丞似乎已有答案，后见到他转发的比赛中两队球员冲突的画面，并配上「Ultimate Fighting Championship」的字样，又拍下阿根廷球员的背影，写上「波又输 品又无」，显然对阿根廷的表现相当不满。

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Alton@MIRROR以「王先生」受访

人气男团MIRROR成员王智德（Alton）被nowTV新闻台在酒楼捕获，并以「市民王先生」的身份接受访问。镜头前的Alton戴帽加眼镜，以街坊造型分享睇波感受，强调要看直播，才能感受比赛的真正魅力。不少网民见到Alton的「市民王先生」受访画面，反应热烈截图讨论：「王市民深明Live嘅重要性」、「寻求无悔真生活，世界杯睇直播」。更有网民笑指Alton的打扮和神态「比路人甲更似路人甲」，甚至有人觉得「以为星爷以前嘅访问」。

