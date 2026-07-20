Lokman今年再推Solo歌继续亲自操刀填词 MIRROR留港拍摄团综 预告「FING小组」澳门站演唱会有惊喜

杨乐文（Lokman）到湾仔为「香港跳绳邀请锦标赛2026开幕典礼暨授旗礼」担任表演嘉宾，与跳绳运动员跨界进行Dance Battle。Lokman表示跳绳与跳舞相似，同样讲求节奏、编排与默契，早年演出《绳角》时，他也以跳绳进行体能训练。谈到MIRROR早前推出团歌《同往》，Lokman自觉反应不错，感觉歌迷特别喜欢这次的MV，他预告不会停下步伐，今年会有更多团歌与大家见面。

Lokman为拍摄保留胡须造型

而Lokman与Anson Kong、Alton及Frankie组成的「FING小组」，将会在9月10日举行《W.T.F.3 Live 2026》澳门站演唱会，因此在演出前炮制全新团歌，会是大家意想不到的柔情歌，笑言会令歌迷惊喜。问到澳门站可有特别设计？他表示会与队友开会讨论，因为大家都想有不同演出。Lokman又透露会在8月拍摄团综，更同时参演「首部剧情电影」作品，因此保留胡须造型，笑言工作忙碌，要辛苦经理人为他安排。问到团综细节？Lokman预计在香港拍摄，问期待刺激还是深情的项目？他称未知内容，会交给节目组安排，最重要是兄弟们都玩得开心，因上次团综都快2年前的事。问忙于拍摄还会准备单曲？Lokman透露今年会再推Solo歌，会继续由他亲自填词。