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周吉佩唔知《中年好声音5》停办 爆参赛后改变人生：似返个男人 李佳因节目决定留港落地生根

影视圈
更新时间：07:00 2026-07-20 HKT
发布时间：07:00 2026-07-20 HKT

昨晚《中年好声音1》100强聚旧会，第一届《中年好声音》冠军周吉佩和亚军李佳一起受访，他们都说大家间中都会抽空聚会，周吉佩笑指时间过得很快，转眼就3年过去，虽未知《中4》决赛当晚是否需要表演，但一定会出席支持。

周吉佩不担心《中年4》毕业后竞争增加

讲到他们毕业后，又会多了竞争对手，周吉佩笑指每一届都有这个情况发生，但大家各有不同的发展和工作，不担心有竞争。

周吉佩李佳对《中年5》停办毫不知情

讲到《中年4》后将停办一年，周吉佩和李佳都表示不知道，周吉佩认为让大家抖一抖都是好事，又指节目影响力大，早前到广州宣传时，走在街上被很多人认出，才知真的有很多人收看，笑指参加《中年》后让他的生活有很大转变，「令我似返个男人，比返我很大信心。」李佳则表示自己不是香港人，但节目令她对香港有归属感，没想过人到中年，会在一个陌生的地方有归属感，笑谓会在香港落地生根。

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