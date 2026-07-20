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肥妈怒轰护老院疏忽张伟文会揾古天乐帮手 开腔证实《中年》停办一年：让参赛者「等长大」

影视圈
更新时间：06:00 2026-07-20 HKT
发布时间：06:00 2026-07-20 HKT

肥妈、李丽霞（黑妹）、车婉婉、周吉佩、李佳等昨晚出席《中年好声音1》100强聚旧会，肥妈已做了4届《中年》的评判，但仍记得第一届的学员，指他们当中歌艺有进步也有退步，听到退步更会闹他们，不过大家感情好好，经常互相支持。

肥妈自爆患鼻窦炎要抖抖

讲到《中年4》完结后将停办《中5》，肥妈直认停办一年，笑指节目组对参赛者的年龄要求严格，就算只差2、3个月满35岁也不让参赛，所以停办一年让有意参加的人「长大」，让他们有时间好好准备，而且她也做了4年，都想抖一抖，亦正在倾新节目，「最近真的与忙，除了做《中4》，我和黑妹拍住上登台，7月啲孙又毕业，我飞来飞去似空姐，而且最近又有鼻窦炎，要抖抖，不想chur到尽。（会不舍得吗？）不会，我们经常有聚会。」

黑妹佛山登台校服短裙抢眼

肥妈和黑妹早前到佛山登台，以短裙校服造型示人，肥妈笑指黑妹条裙短她很多很抢眼，下次会有其他突破，问到会否挑战水著？肥妈即指泳衣无问题，黑妹附和答应，肥妈点著她点著。

肥妈将向张伟文经理人方俊了解

另外，对于《星岛头条》率先独家披露张伟文入住的护老院涉嫌长期隐瞒病情，拒绝基本护理，导致张伟文严重压疮持续恶化的报道，肥妈怒斥护老院很不负责任，会向张伟文的经理人兼法定监护人方俊了解，也想去探望张伟文，如此事属实会帮他向演艺人协会求助，看看有没有能帮忙的地方，指会长古天乐虽然工作忙，但协会也有其他理事可帮忙处理。

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