刘威煌率三兄弟玩转启德《浪谈老事》 首个线下专场邀颜米羔做「白老鼠」 爆梁浩贤心事讲足几年

由刘威煌、梁浩贤、甘永杰三人合作主持的网上节目《浪谈老事》昨晚在启德举行线下粉丝专场，请来同是《中年好声音2》的颜米羔担任嘉宾，招待约300位粉丝，四子以歌声及分组游戏与歌迷拉近距离，献唱期间台下歌迷尖叫声不断，相当受落。四子在骚前受访，谈到请来颜米羔担任嘉宾，甘永杰表示一直都想请他，颜米羔笑言：「上次广州站音乐会已经很想睇，但一票难求，所以今次线下即刻要来。」

颜米羔做「白老鼠」

三子笑言举行第一个线下见面会，当然要请兄弟颜米羔做「白老鼠」，问会否爆他的料？甘永杰指颜米羔好神秘，会等他自己爆料，颜米羔则指已很久没机会与兄弟们坐定定倾偈，笑言有好多心事分享。问最多心事是谁？颜米羔笑言是梁浩贤，因有些话题都讲足几年，准备在台上大迫婚，甘永杰笑言：「会用观众的群众压力去迫供，如果只有几个兄弟，他会耍走我们。」三子又笑言会有肌肤之亲，要颜米羔食定薄荷糖和搽护手霜上阵。

刘威煌透露其他地区计划洽谈中

《浪谈老事》自两个月前开播，已先后在广州及香港举行线下活动，梁浩贤指从构思节目时，对线上线下都有想法，但最重要是公司畀机会，加上线下活动与节目不同，很多项目都是实验性质，希望令歌迷玩得开心。刘威煌指今次见面会形式与广州不同，因当时节目仍未开始，在广州是以音乐会形式与大家见面，唱了很多歌和舞台剧演出，今次正式将线上节目带到现场，相信将来会有更多变化，有机会继续举行线下活动。刘威煌指过往表演以唱歌为主，今次邀歌迷上台玩相信更有趣，甘永杰笑言：「我们自己觉得很有趣，但不知道观众是否觉得有趣！」刘威煌更则指广州站的音乐会同样受欢迎，已有其他地区的计划在洽谈当中。