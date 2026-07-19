许志安童年照曝光 揭花名「老鼠安」由来 感激陈子聪一言惊醒 罕谈白泳裤之谜丨一周星星

入行40年的许志安，为宣传即将在10月于红馆举行的《许志安ON STAGE》演唱会，近日接受无线电视（TVB）娱乐访谈节目《一周星星》主持许文轩专访。节目今晚播出，，许志安罕有被公开多张绝密童年照，更亲自解开花名「老鼠安」由来之谜。

许志安儿时长得像「老鼠」被改花名

节目曝光了多张许志安从婴儿时期到中学时代的珍贵照片，当中包括他肥嘟嘟、手脚像「米芝莲」的可爱BB出浴照，以及与家人的温馨合照。外界一直盛传「老鼠安」的花名由张卫健、梁汉文等好友所创，但许志安在节目中澄清，原来这个称号源于自己的中学时代。他忆述：「其实真实嘅答案系我自己讲出嚟嘅！因为我读紧中学𠮶阵，学校总会有人起绰号嘛㗎！」他解释当时因为打波动作敏捷快速，「（同学话我）打波好快，『唧唧唧』窜嚟窜去，好似只老鼠」，因而得名。后来他将这个旧花名告知圈中好友，大家才开始这样称呼他。

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许志安被陈子聪一言惊醒

许志安坦言以前不喜欢「老鼠安」这个花名，他表示：「一直都有点抗拒呢个绰号。」直至有一次，他向好友何超仪的老公陈子聪诉苦，对方却认为这个名字非常有型。「佢话：『This is good! It's cool, Rat man! You're Rat Hui man!』」许志安笑言：「哦，咁样又好似几有型㖞！『Rat Hui, Rat Hui』，几有型！咁我就唔介意，跟住咪叫返。」陈子聪一句话让他茅塞顿开，从此欣然接受了「老鼠安」这个称号。

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许志安为老婆郑秀文答谢会做嘉宾：

许志安重温与梅艳芳、车婉婉合作点滴

除了分享成长趣事，许志安此行的主要目的是为10月的红馆演唱会宣传。节目剪辑了他与恩师梅艳芳的多首经典合唱歌，如〈将冰山劈开〉及〈女人之苦〉等，勾起他无限回忆。他感性地剖白与梅艳芳的关系：「同佢倾心灵上面嘅嘢多过实质嘅嘢。」形容二人是超越工作的「亦师亦友」。

此外，车婉婉亦隔空忆述当年合唱〈会过去的〉的契机，形容许志安在歌唱事业上「扶咗佢一把」，许志安则笑言：「呢首歌印证咗我哋友情。」他亦分享了为方力申录制《好心好报〉Demo及与音乐人雷颂德合作〈世纪末烟花〉的难忘经历。

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许志安大方回应「白泳裤」传闻

在「本尊Fact Check」环节中，许志安大方迎战网民的热门话题。对于疯传多年的「白色泳裤」照片，许志安表示该泳裤并非白色，但避答更多问题，事关他明白大家焦点并非于该泳裤上。另外，他亦谈及拍摄〈迷糊、情欲、对象〉MV时被指有生理反应的传闻。

许志安自爆拍剧曾预告「冧厂」

而在「你问我答」环节，好友胡杏儿重提2006年合作《肥田囍事》的往事。许志安自爆当时因拍摄时间太长，曾因过于疲累而向胡杏儿预告自己将会病倒：「攰到我知道听日会病，我同杏儿讲『我听日病唔会返』，真系顶唔住。」说毕他随即笑言不应教人「冧厂」，场面搞笑。

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